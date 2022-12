“O governo assume a responsabilidade de conhecer a nossa língua”

Por quase vinte anos, a Accademia della Crusca, fundada em Florença entre 1582 e 1583, e desde então referência antiga e moderna da língua italiana, considerou importante incluir sete palavras em um de seus primeiros artigos da Constituição: « O língua oficial da República é o italiano”.

Processo ascendente/ Se o idioma italiano ainda não estiver previsto na constituição

Leis e acórdãos do Tribunal Constitucional já o dizem. Mas nossa Constituição não diz isso. Por que seria correto dizer lá também?

“Porque dará mais força a uma realidade perfeitamente clara”, explica Claudio Marazzini, presidente da Accademia della Crusca por nove anos. Já em 2006, um de nossos representantes, composto por Sabatini, Maracci e Coletti, apresentou-se em uma reunião parlamentar audiência para explicar a importância da inclusão na Constituição. Um relatório parlamentar em 2018 Citando a posição de Krusca, definiu a referência na Constituição como apropriada e desejável”, diz Claudio Marazzini, presidente da Accademia della Krusca.

Todos os países europeus de língua neolatina especificam uma língua nacional na constituição. Na sua opinião, qual seria o modelo mais interessante para a Itália?

“O senador Roberto Mena apresentou recentemente um projeto de lei que agregaria o modelo francês ao modelo espanhol. Ele afirma que a República Italiana é a língua oficial (como na França) e que todos os cidadãos têm o dever de conhecê-la e o direito de usá-la (como em Espanha). Ambos os modelos nasceram com uma função defensiva. A França introduziu-o em 1992, para se proteger da abertura da Europa e da penetração do inglês como língua europeia. A Espanha fê-lo para garantir o papel do castelhano no forte presença de minorias linguísticas. Considero que a nossa abordagem não deve ser defensiva, mas proactiva, não se intimidando com a invasão ou o individualismo do inglês. Como ponto de partida para reflexão, considero, por isso, o modelo português muito original.

O que te faz acreditar no exemplo português?

“Entre as tarefas fundamentais do Estado inclui-se a referência à língua, o que inclui assegurar o ensino rigoroso e a avaliação permanente, proteger o uso e promover a difusão internacional da língua portuguesa. Trabalho activo, promocional. Surge entre os garantes da independência nacional e direitos de liberdade.

Em comparação com outros países irmãos, muitas palavras do inglês não são traduzidas ou traduzidas para o italiano. Na área da saúde, uma dose de reforço é chamada de reforço. Como explicar esta atitude submissa e provinciana de quem representa uma língua antiga, bela e rica como é o italiano?

“Quando se trata de vacinas, a questão é ainda mais delicada. Os italianos não costumam escolher palavras vagas: é um absurdo. Depende da clara falta científico-tecnológica de quem esquece seu modelo. Nenhum médico com raízes humanitárias usará um reforço para induzir os italianos a recordar. Restabelecer a fé na nossa língua. Descobrir. Traduzir é também uma forma de reflectir. Umberto Eco disse: A tradução é a língua da Europa».

O que pode ser feito para pelo menos esperar que as leis sejam escritas em bom italiano?

“Revisá-los pela Accademia della Crusca. Mas já fomos consultados até certo ponto, por exemplo, pelo Comitê de Igualdade de Oportunidades do Tribunal de Cassação para Clareza na Linguagem de Gênero e Comunicação Social.

No entanto, na Espanha, a verdadeira academia é uma referência essencial para a língua espanhola. Por que Kruska não recebeu um papel semelhante na Itália? Ou tímido para se apresentar?

“Em alguns momentos, eu também quis essa autoridade geral para a Academia, mas, retrospectivamente, digo que seria mais vantajoso para nós aconselhar do que impor. Eu mesmo, afetado pela insinuação da Académie française, ao começando eu teimosamente ingenuamente disse cobiça. Mas a língua está nas mãos do povo. E os italianos são cobiçosos. ordenados.

www.federicoguiglia.com