Suporte de garagem muito caro

Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi? Esta é a pergunta feita pela maioria dos torcedores que torcem pelo craque português e por outro lado consideram o argentino Bulga um grande jogador. Troféus e números na mão, há quem prefira um ao outro, ainda que a forma de jogar (assim como a vida) seja bem diferente. Quem é a verdadeira cabra (“O maior de todos os tempos”, sempre o maior) contará a mesma história entre os dois, enquanto a batalha entre Messi e CR7 continua dentro e fora do campo.

Cristiano Ronaldo ou Messi? Quem tem os melhores carros?

O desafio, aliás, vai além do retângulo verde para “trancar” as garagens dos dois jogadores que possuem carros respeitáveis. Ganhar milhões por temporada é, de facto, comum a portugueses e argentinos Acessórios para carros bonitos, amado por todos e oferecido por muito poucos. Se é conhecida a paixão de CR7 por carros, nem todos sabem que Messi não é menos.

Milhões e milhões de euros dançam entre portugueses e argentinos, para citar alguns números. Na verdade, Ronaldo sozinho tem um total de 20 milhões de ativos em sua garagem. Depois de vencer o Mundial, a Argentina certamente não é a menos a se presentear com um presente sobre quatro rodas (Aqui revelamos quanto a Argentina ganhou desde a conquista da Copa do Mundo)

carros CR7

Por falar em presentes, a última joia de Cristiano Ronaldo chegou para o Natal. Georgina Rodríguez, companheira do português, não poupou gastos ao futebolista e deu-lhe um deslumbrante Rolls Royce. Vamos falar sobre um Amanhecer mutável Custando mais de 345.000 euros, está incluído em carros respeitáveis.

O CR7, de fato, pode ser o orgulhoso proprietário de alguns modelos que todos gostariam de ter. a partir de Bugattis Cento e dez A partir de 8 milhões de euros, passa Ferrari 335S Spyder Scaglietti, UMA Bugattis Quíron1 Ferrari F12 TDF e outros modelos Lamborghini Aventador LP700 E dois Rolos Royce fantasmas E CullinanO português foi mimado pela escolha quando teve de se sentar ao volante para chegar ao campo de treinos do seu clube (Falamos sobre o futuro do CR7 na Arábia Saudita aqui)

A garagem do “mundo” de Messi

Messi, o novo campeão mundial com a Argentina, não é diferente. Bulga Garage na verdade tem dois mercadoria veículos robóticos – 1 Voga É um jogos – e vários modelos do Audi Q7 e Q8. Aparece mais tarde no conjunto um Lexus RX 450hSUV Mercedes extensão GL É um Cadillac EscaladeOs carros são considerados “normais”.

Para algo um pouco mais dinâmico, a Argentina pode contar com 10 hipercarros caríssimos e extravagantes, aparentemente como Ferraris. F430. E então há um Pagani Zonda Roadsters É um Maserati Gran Turismo MC Stradale. Em suma, a extraordinária peça de quatro rodas que Messi guarda com ciúmes e dirige apenas em ocasiões especiais.

Como um jogador de futebol Mbappé ganha mais que Messi e RonaldoOs dois jogadores que dividiram grandes títulos continentais na Europa nos últimos anos podem almejar uma garagem melhor e a Bola de Ouro.