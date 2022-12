Dois meninos de Posilipo ficaram feridos após moto enlouquecer na praia

Merkelina sangrenta por outro acidente de carro no dia de Natal. Uma raça de dois centauros, a bordo de A motocicleta honda 750, terminando com eles colidindo com um poste de luz na orla napolitana. Apesar da violência do impacto, nenhum dos meninos sofreu consequências graves do ponto de vista médico, mas o episódio inevitavelmente chamou a atenção para a segurança viária na região. Nos últimos quatro meses, de fato, a área urbana entre Via Caracciolo, Piazza Sannazzaro e Piedigrotta Foi palco de três investidas mortais e, já há algum tempo, moradores relatam vários episódios de carros e motos em alta velocidade no bairro, principalmente à noite.

Dois jovens estavam na motocicleta posilipo, Ele atingiu um poste de luz na esquina da Caracciolo com a calçada que passa pela Piazza Sannazzaro. O impacto dos Centauros do Largo Cermoneta ocorreu no dia 25 de dezembro às seis horas da manhã, mas a dinâmica exata do ocorrido está sendo investigada sob a liderança da Promotoria Operacional da Polícia Municipal. Vicente Distasio.

Entre as peças a serem reconstruídas, fica clara a causa do desbalanceamento do veículo, que, segundo o motorista, mudou repentinamente. enganar um ciclista A moto estava na pista. A tarefa da polícia municipal, agora, é verificar o depoimento do motociclista, cruzando os resultados de várias investigações em andamento, a começar pelas imagens de videomonitoramento. Outro dado importante é que a velocidade do veículo, conforme a primeira investigação, foi confirmada como sendo de 30 quilômetros por hora naquele trecho.

As investigações dos policiais municipais também visam encontrar o ciclista que provocou sua virada brusca, segundo a Centauro. No entanto, entre os primeiros testemunhos recebidos está a pessoa que parou para salvar os dois jovens e foi, na verdade, a primeira a chegar ao local do acidente. De fato, logo após a motocicleta bater no poste de luz, um motorista parou para socorrer os dois meninos, levando-os no carro até encontrarem uma ambulância. O 118 ajudou a transferir o passageiro para o hospital em estado muito pior do que o motorista.

Enquanto isso, uma patrulha policia municipal Ela foi alertada por um cidadão que notou uma motocicleta na calçada e uma mancha de sangue nas proximidades. Por fim, o motociclista, conduzindo cilindrada maior do que estava habilitado para ter a habilitação suspensa, 10 dias predicados, passageiros, porém, 30 dias.

Um alerta de segurança rodoviária tem sido o foco de muitos protestos em Nápoles. “Para impedir a ‘matança de inocentes’, são necessárias regras mais duras contra criminosos imprudentes e de rua”, declara um deputado da Aliança Verde-Esquerda, Francesco Emílio Borelli, “O ministro Salvini anunciou que em breve será levado para a sala de aula um conjunto de regras a serem incluídas na reforma do Código da Estrada para permitir que as administrações locais intervenham com rapidez e eficácia nas áreas urbanas”. “Quem atropela ou mata um pedestre raramente passa um dia na prisão, enquanto as famílias das vítimas começam imediatamente a sofrer penas de prisão perpétua – conclui Borrelli – o que requer intervenções legais gravíssimas”.