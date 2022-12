Milão, Maxi Fuga da Prisão Juvenil de Beccaria: Sete escapam do muro ao redor. Dois rapazes foragidos já foram apanhados

Desligado Cesare Gucci

Os prisioneiros fugitivos aproveitaram as obras em andamento para facilitar a fuga. Dois rapazes foram presos à noite. Alguns presos protestaram e atearam fogo no pátio: uma enfermaria inutilizada, envenenada por agentes

Eles aproveitaram as obras “No Passeio”Eles romperam a cerca e escalaram o muro de fronteira. Maxi escapou da prisão juvenil de Milan Cesare Beccaria. Sete pessoas conseguiram escapar da instalação. No entanto, dois deles já foram filmados. A notícia foi divulgada por fontes do sindicato dos policiais penitenciários e confirmada pelos investigadores. Dois jovens de 18 anos, um de 19 e quatro de 17 escaparam. Todos foram mantidos em detenção juvenil por crimes contra a propriedade menores. Matteo Salvini, Ministro de Infraestrutura e Presidente da Liga Foi dito “atordoado” O que aconteceu com Beccaria e fontes do partido dizem que ele está acompanhando o assunto “muito de perto”. Entretanto, notícias do fugitivo AAlguns jovens presos atearam fogo em alguns utensílios domésticos dentro do pátio da prisão em protesto. Os bombeiros foram até o local e apagaram o fogo de várias maneiras. A situação está sob controle, no entanto, de acordo com fontes sindicais Alguns guardas prisionais ficaram levemente embriagados pela fumaça E um departamento da prisão estava inutilizável e apagado. Das celas da prisão, insultos foram lançados contra jornalistas, câmeras e fotógrafos.

Investigações De acordo com a primeira reconstrução, sete Eles vão distrair um oficial da prisão Durante a operação da tarde, a pessoa que os rastreou por volta das 16h conseguiu fugir usando a área do canteiro de obras. Eles então teriam escalado a cerca via Calchi Tagi. À noite, dois deles foram identificados e presos pelos investigadores. Ela veio imediatamente para a sala de punição Diretora de elenco Maria Vittoria Menenti, que divide três dias por semana entre Beccaria e a Super Prisão da Ópera, onde é assistente de direção. A busca pelos foragidos foi entregue à polícia penitenciária, que está investigando junto com a polícia estadual. Suspeita-se que os sete rapazes planejem a fuga usando, por um lado, as comemorações e, por outro, o momento da ação interna em que os presos estão sendo vigiados pelo mesmo agente. As investigações estão sendo coordenadas pela Procuradoria de Menores, dirigida por Ciro Gascon, e a Procuradoria Ordinária de Três Adultos. READ No mercado de transferências da Juventus, Mogi é inflexível: "Ronaldo é preto e branco!"

Quem são os fugitivos? Segundo informações preliminares, os jovens presos envolvidos são cinco italianos Província de Milão, Monza e Brianza, área de Pavia e Como. Uno nasceu em Milão em uma família norte-africana. os outros dois Um marroquino e um equatoriano. Todos estavam em Beccaria sujeitos a medidas preventivas por crimes contra o patrimônio, como furto e roubo. Ninguém tinha punições concretas então, mas alguns deles já tinham Protagonistas do excesso e da disrupção dentro da organização.

Reclamação Sindical Reunião Ele sabe por meio do secretário-geral Donato Capsi. Falando da “fuga comunicada”: “Agora pegar os presos fugitivos é uma prioridade, mas o assunto sério traz à tona as (muitas vezes negligenciadas) prioridades de segurança com as quais os homens e mulheres da polícia penitenciária de Beccaria devem lidar todos os dias. A lista de demandas dos sindicatos é extensa, você lembra. O sindicato Uilpa liderado por Generino de Fazio: «Nas instituições juvenis, as prisões estão superlotadas, com detentos de até 25 anos.». Segundo De Fazio, “aumentam os ataques a operadoras, tumultos e, como neste caso, casos de sonegação. Isso se deve justamente a muitos fatores, entre eles o “aumento do limite de idade”. ainda – declaração do secretárioUspp Gian Luigi Madonia – Pode haver responsabilidades organizacionais ou profissionais ou deficiências estruturais do departamento que tenham enfraquecido os sistemas de segurança, mas podemos dizer greve evasiva. Sete sujeitos juntos é um evento sem precedentes. Outro mau sinal de um sistema prisional sendo reconstruído, porque agora está entrando em colapso sob todos os pontos de vista.”

