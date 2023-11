Verona, hospitais não pagam resgate e hackers liberam 612 gigabytes de arquivos roubados

Hospital Universitário de Verona não paga resgate e hackers liberam 612 gigabytes de arquivos roubados. Depois de expirado o ultimato de uma semana, a gangue cibernética “Raicida” publicou parte dos 900 mil documentos de informática contendo dados confidenciais do estabelecimento e dos pacientes roubados no último dia 23 de outubro: para vendê-los, os ladrões lançaram um leilão. […]

Hospital Universitário de Verona Nenhum resgate é pago E hackers publicam 612 gigabytes Arquivos roubados. Depois que o ultimato de uma semana expirou, a gangue cibernética “Rysida” divulgou um pedaço dele. 900 mil documentos eletrônicos No último dia 23 de outubro, as instalações roubadas e os dados confidenciais dos pacientes foram: para vendê-los, os ladrões lançaram um leilão em um site. Dez bitcoins, cerca de 350 mil euros. A empresa com sede em Verona anunciou que “não pretende aceitar quaisquer pedidos de resgate de cibercriminosos”.

A liberação dos arquivos foi descoberta por portal especializado em segurança de TI Cibernético em brasa: Em uma rede criptografada do tipo “onion”, por exemplo, Relatórios de consultas de telemedicina, consultas de saúde ocupacional ou análises genéticas. Depois, há informações sobre o funcionamento interno do hospital e suas operações Auditoria internaContratos, orçamentos, relógios, análises Indicadores de desempenho, relatórios e mensagens de e-mail. “O volume de informação é verdadeiramente enorme (…). Lembramos a todos que o acesso à Onion Network Pode ser implementado por qualquer pessoa, mesmo que não tenha habilidades específicas no assunto. Isso significa que qualquer pessoa que normalmente saiba usar um computador pode acessar esses dados”, alerta o site.

No dia 23 de outubro foi criada a “conspiração” Problemas graves para medidas sanitárias, destruindo a infraestrutura de TI e forçando muitos departamentos a voltarem a usar documentos em papel. Somando-se ao alvoroço estava o fato de que a “vítima” da invasão foi um novo sistema de TI hospitalar. Sim, lançado em junho com o objetivo de se expandir para outras instituições de saúde da região de Veneto, começando em Verona (nos hospitais Borgo Trento e Borgo Roma). É um registo de saúde que trará benefícios na gestão de dados quando estiver totalmente operacional, mas em fase experimental revelou uma série de problemas importantesFoi condenado não só pelos sindicatos, mas também pelos profissionais de saúde, a começar pelos médicos e enfermeiros.

A empresa emitiu um comunicado reduzir Gravidade de Saída: Diz “Não registrado Sem perda de dados pessoaisMantido nos arquivos da empresa, mas publicado lá cópia de de alguns. Os dados publicados dos cheques surgiram como uma representação Área mínima Armazenado em servidores de arquivos da empresa: 0,6 terabytes (equivalente a 612 gigabytes) de um total de 29 terabytes. A maior parte desses dados copiados permanecerá Não higiênicoOu mesmo Já em publicação Legalmente em nosso site. O restante dos dados representa documentos fragmentados com informações médicas, a maioria dos quais datados”, lemos. Neste caso o Procuradoria de Verona Abriu investigação: Paralelamente, o hospital anunciou que a empresa havia aberto sua própria investigação e “tomou Todos os processos judiciais Visando proteger as vítimas de ataques”.