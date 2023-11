Mourinho respira aliviado no meio-campo | Alteramos o registro com sua inserção

Ótimas notícias para alguém especial que finalmente pode confiar em uma figura importante no meio-campo dos Giallorossi.

Durante a sessão do mercado de transferências do verão passado, a Roma fortaleceu-se significativamente em todas as áreas do campo. Um grande número de enxertos foi realizado na linha média. As despedidas de Wijnaldum e Matic levaram, de facto, o diretor desportivo Tiago Pinto a intervir no mercado dos médios, trazendo à capital Aouar, Paredes e Renato Sanches.

No entanto, uma série de lesões em jogadores nessa função e muitas partidas disputadas nesta temporada Não se pode descartar que existam outras conspirações no departamento. O diretor desportivo português acompanha sempre de perto as oportunidades e, caso surjam, está como sempre pronto para aproveitá-las.

Mas é precisamente o meio-campo da Roma que ganhou as manchetes nas últimas horas. Na verdade, José Mourinho pode contar com uma adição mais valiosa no meio do campoPode mudar o tom de toda a equipe, tanto do ponto de vista do jogo quanto do ponto de vista da personalidade.

Mou pode contar com um grande nome no meio-campo

Capitão da Mágica Lorenzo Pellegrini parece ter superado completamente seus problemas físicos Tal como já aconteceu no passado, voltou agora a treinar com o resto da equipa, fora as várias seleções e outros membros da equipa que estão lesionados.

Então, finalmente Especial pode respirar aliviado, recuperando assim uma figura chave no setor do meio-campo com mais compromissos em mente. O jogador nascido em 1996 é de fato candidato à camisa titular da partida de domingo, 26 de novembro, onde a Roma receberá a Udinese de Cioffi, no Stadio Olimpico.

Um elenco quase completo para Mourinho

O seleccionador de Portugal pode confiar em quase toda a equipa esta recuperação básica. Atualmente as fossas abrigam apenas pacientes crônicos Kumbulla e AbraãoDeve retornar no final de novembro e início de fevereiro, respectivamente, bem como Chris Smalling.

O defesa-central da Inglaterra está fora de acção há meses devido a um problema num tendão da perna e mesmo a segunda parte do jogo contra Foulien está em sérias dúvidas. No entanto, a condição de Christian não é alarmanteEle sofreu uma cãibra muscular enquanto jogava pela seleção nacional.