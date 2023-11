Procissão da cidade e amigos na casa de Giulia Sechetin. E sua irmã nas redes sociais: “Ele é seu bom menino”

DesligadoGiorgia Saniarado e Renato Piva

Flores, fantoches e uma dor silenciosa tomam conta da casa de Sechetin em Vigonovo após a notícia da descoberta do corpo. Irmã Elena: “Vamos queimar tudo para você”. Uma onda de raiva contra Filippo Turetta nas redes sociais

Os pequenos Brinquedos de pano e aglomerados Flores. Flores brancas: como pureza, como morte violenta sem causa. Uma mão se aproxima do portão Casa de Sechet E pose, suave, Uma vela; Outra porta Um desenho de uma criança. Um, dois, dez e dez…

Uma procissão silenciosaA partir desta tarde, sábado, 18 de novembro, LAdora o pátio da casa em VigonovoVeneza: A casa de Giulia. Os aldeões, com os olhos brilhando de dor e lágrimas, trazem calor, partilha, quase como se quisessem amarrar a dor da família.

Uma procissão silenciosa A primeira “testemunha” Uma menina de 5 anos: pendura a folha para colorir no portão com a ajuda da mãe: «Ele retratou o Giulia como ele se lembrava Mãe explica, Elisabetta -: Chapéu e cachorro na cabeça Próximo. Minha filha adora aquele cachorro. Giulia sempre nos deixava acariciar aquele seu rosto meigo quando passávamos…” Alguém, sem modéstia, Ele para antes da cerca da família E, à margem, deixa correr as lágrimas: «Embora eu não a conheço – Diz Nieves, de 76 anos – Pode ser minha sobrinha, filha ou irmã…qualquer uma de nós. Eu só penso nela, Desde que soube que ele havia partido.” Agora, ao lado da fileira de flores ao redor da casa, um homem coloca um buquê “mínimo” de tulipas amarelas. Ele não tem voz: ele chora baixinho. Há Crianças, jovens, adultos – homens e mulheres – e muitos idosos: Fraco, talvez mais empático. É uma peregrinação triste e, por isso, ainda mais agradável. “Nossas lágrimas não molharão suas asas”, diz uma das muitas notas nas flores. Em outras palavras, outros pensamentos: “Perdoe-nos por não fazermos o suficiente para mudar esta cultura”. Depois: “Voe o símbolo, nos braços de sua mãe”. READ Terremoto em Perugia, 4,4 na escala Richter. O terremoto também foi sentido na Toscana e em março. A Universidade de Perugia foi fechada por precaução

A dor de Elena Depois dos apelos e das palavras dos últimos dias, cheias de uma sensibilidade muito humana e inteligente. Elena Chechendina Ele deu sua própria forma Dor de algumas histórias no Instagram. “Esse é o seu bom menino”, lemos no perfil da irmã de Giulia, que optou por compartilhar em seu perfil do Instagram a postagem de Valeria Fonda de Trapani, uma jovem escritora que luta contra o “ódio às palavras” e a violência de gênero. Na segunda história lemos: “Vamos queimar tudo para você”. Em postagem anterior, Elena retuitou outra postagem, desta vez da ativista Carlotta Vagnoli: “Como pode ser adivinhado pela descrição daquele cara legal, Tão bom: ele não machuca nem uma mosca. Claro, não é uma mosca. Mas para uma mulherBem, isso é outra história.”

Uma onda de raiva Enquanto isso, no temido primeiro epílogo desta história trágica, Uma onda de raiva está aumentando nas redes sociais. Um clima/sentimento sombrio, nessas horas, une muitas mulheres e permeia muitos comentários sobre a notícia da descoberta do corpo de Giulia. «Existem muitos monstros que andam por aí disfarçados de pessoas decentes», Antonela L. Escrevendo contra Filippo Turetta, Catuccia Z. e Alessandra D. Incitando algum tipo de vingança pessoal: “Esperamos que ele esteja vivo… e Os pais de Giulia estão se julgando… Por enquanto é tudo o que nos resta…”, escreve o primeiro. “Não siga a lei… Justiça de outra forma”, as palavras do segundo. Elizabeth pergunta: “Mas ele (Philip, Ed.) Onde você esteve?”. Sim: O que aconteceu com isso?



