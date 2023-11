O pica-pau se agarra a Mendes. Boca de fogo para abrir

A equipa do Ascoli de Castori agarra-se aos golos de Pedro Mendes. A lesão de Nestorovski abriu as portas à possibilidade de o português voltar a alinhar como médio-ofensivo. Ele poderá mais uma vez liderar o ataque para retomar o campeonato da Série B, que verá Piccio enfrentar o duro campo de Regiana.

No Estádio Mapei, os Bianconeri enfrentam o primeiro de seis desafios no sábado, 25 de novembro (início às 14h), levando ao epílogo do ano e à reviravolta clássica. O novo treinador tentará reverter uma trajetória marcada pela liderança do então demitido Vialley após números dramáticos produzidos em 13 jogos. Mendes será uma das possíveis primeiras escolhas do novo traçado tático (3-5-2 ou 3-4-1-2) hoje anunciado, que será desenvolvido através do desenvolvimento de um trio defensivo e um meio-campo de cinco homens. . Neste último caso, com a possível variação de um meia-atacante, colocou o armador adversário no campo para atacar, evitando que ele armasse a jogada. Uma oportunidade fantástica para o jogador de 24 anos aproveitar a última partida da noite anterior, contra o Ternana (2-0), no passado dia 26 de setembro. Seu aparelho espirituoso e extravagante. Com 5 golos nestas primeiras 13 jornadas, é o melhor marcador da equipa no Campeonato e o quinto melhor marcador. Ele teve um início de partida explosivo e imediato e, ironicamente, seu melhor desempenho foi um tanto resumido pela má sequência de Ascoli. Os resultados foram nítidos até o português chegar perto do gol e, então, com a chegada de Nestorovski, a preferência do ex-técnico foi usar suas habilidades de lutador incansável e transferi-lo para um meio-campo ofensivo. Fator que por um lado permitiu à equipe aumentar a pressão sobre os adversários, mas por outro perdeu a capacidade ofensiva.

Agora que ele está de volta para frente, ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​No coração da área, o centroavante pode se bloquear e permitir que Piccio faça o gol, resultados e os pontos necessários para se recuperar (para o Parma) após três derrotas recentes. , Bari, Como). Com o retorno esperado das seleções na próxima semana, Kastori pode restaurar elementos de validade também em outras áreas. Baye estará ocupado no Congo até domingo. Giovane e Milanese poderão regressar à cidade no dia 22, após as respetivas funções nas seleções italianas sub-21 e sub-20. Com certeza veremos o especialista Viviano trabalhando entre os postos. O núcleo duro do pica-pau começa a se reagrupar.

Massimiliano Mariotti