Draghi para Meloni: “Não se isole na UE”. Noventa minutos de trituração forte.

Roma – A mesa Mario Draghi É impecável. Ele também tirou a única pasta restante. É tão pesado quanto uma crise no horizonte. Contém os arquivos que o administrador principal exibe Geórgia MeloneyEnergia, a guerra na Ucrânia, a inflação, a recessão, o caos das negociações sobre o Itá, as relações com os presidentes europeus: pouco antes de lhe ser entregue o sino que marca a passagem do poder. Noventa minutos de medo no Palazzo Sigi. Uma hora e meia cobrindo o grande desafio. À medida que a conversa chega ao fim, o ex-banqueiro resume suas esperanças para o presidente: “Quando assumi como ministro-chefe, estávamos em plena epidemia. Houve manifestações no andar de baixo. Temi pela coesão social. E, Fiz de tudo para que as tensões não se espalhassem pelas ruas. O mesmo tipo de alarme está sacudindo o novo primeiro-ministro. . “Alguns sinais não me deixam em paz.” Por isso, durante o discurso marcado para amanhã na Câmara Esperança, Meloni escolherá um caminho “trágico”, pedindo à política e ao país “a máxima unidade para enfrentar a mais grave crise econômica dos últimos anos”.

Ambos já haviam se visto. Mais secretamente, nos últimos dias, pelos túneis profundos que ligam a sala à sede da administração. Desta vez, no entanto, Draghi pode levar todo o tempo que precisar. E seja franco com aqueles que vierem depois dela. Raiva, nojo, contraste: o presidente cessante quebra o protocolo, esperando nas escadas do primeiro andar por Melonie, que é gostosa porque raramente aparece. Ele quer avisar sobre as nuvens que se aproximam. Numa perspetiva, o dirigente dá um papel político, falando ao Conselho de Ministros que se reuniu de imediato: “Muitos apostam no nosso fracasso, muitos maus presságios para mudar de ideias”. Ela não está se referindo a Draghi, mas aos problemas insuperáveis ​​que a aguardam.

A energia é o coração dos reflexos, o espelho da agonia dessas horas. De fato, Draghi ressalta que o preço estabelecido no TTF – o mercado onde os preços do gás são controlados – caiu pela metade em relação a algumas semanas atrás. Se a tendência se confirmar, a ameaça de recessão pode ser contida. Mas há um ponto de distribuição. Então, as decisões políticas tomadas no último Conselho Europeu já estão sendo implementadas durante o Conselho de Energia da UE, agenda de amanhã. Em detalhes éticos dispostos em preto e branco, a distância entre o fracasso e o sucesso é medida.

“É importante não se isolar na Europa – jogue nas margens”, aconselha Draghi. Isso significava abandonar os líderes do Oriente e concentrar-se na França acima de tudo. O único aliado viável para vencer a resistência alemã. Não foi por acaso que algumas horas depois, à noite, Melonie conheceu Emmanuel Macron em um hotel romeno.

Os temores do novo primeiro-ministro sobre os obstáculos a serem evitados, a prudência, o senso de limitações, a preocupação com alguns possíveis preconceitos aos quais os presidentes europeus podem se opor. Ele fala com Tragi sobre isso. A essa altura, o ex-banqueiro mostra-se cauteloso, mas não hostil: acredita que os sócios, “pedi para julgar as ações, os fatos”. Uma abordagem promissora e desafiadora.

Noventa minutos de medo, porque os documentos não permitem lua de mel, impedem margens políticas, criam necessidades conflitantes. A energia cara e a crise do poder de compra das famílias, por exemplo, a necessidade de fundos estatais correm o risco de abrir fissuras no orçamento do Estado: “. Melony ouve, toma nota e fica nervosa. Ele sabe que os mercados podem punir qualquer movimento errado e está de olho no exemplo de Liz Truss, que raramente é consumida nas garras dos investidores. O primeiro-ministro italiano foi roubado de um banco no qual decidiu investir nos próximos meses.

Após o término da partida, o sino muda de mãos. Meloni elogia a abordagem de Draghi, agradecendo o foco institucional que possibilitou a transição ordenada. Em outra sala, o subsecretário cessante da presidência, Roberto Garofoli, conclui uma reunião paralela com seu sucessor, Alfredo Mantovano. Então Maloney reúne seus ministros. Quando noventa minutos são atingidos, começa com o básico. “Estamos conversando um pouco – ligando – e estamos tentando fazer o melhor que podemos.”