torre notificada

O retorno de Raul Brancaccio à ação ocorreu no saibro espanhol no Girona Challenger. Assim começou a campanha europeia do menino da Torre Annunziata em saibro, estreando-se contra o ibérico Marty Pujolras, 376º do ranking ATP. Um jogador da qualificação, então já com a bola. Brancaccio teve problemas no primeiro set, que perdeu por 6–4, então mudou seu ritmo, tornou-se mais agressivo, serviu menos jogos grátis e levou para casa a partida, vencendo o segundo e o terceiro sets por 6–3 6–2.

Porém, na segunda volta, um adversário mais complicado como o português Elias. Neelam venceu o primeiro set por 6–4 e perdeu o segundo set por 6–2. Uma longa batalha no terceiro, com uma chance brilhante de uma pausa feita no décimo primeiro jogo. Brancaccio estava a dois match points antes de perder o saque no game seguinte.

As oportunidades perdidas no desempate aumentaram. Liderando por 5 a 1, o jogador do Campania se segurou em 5 a 5 antes de ganhar um match point inexplorado em 6 a 5. Uma segunda chance de levar a partida para casa veio em 8–7, mas novamente Elias se salvou. Portugal, por outro lado, conseguiu capitalizar uma vantagem de 9-8 para levar para casa a partida por 10-8 no tie-break do terceiro set. Uma farsa para Francacio que perdeu uma partida com tantas chances não aproveitadas.