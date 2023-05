Um novo prefeito foi escolhido

Orlando Masselli e Stefano Bandecchi: é hora de decidir quem será o novo prefeito de Terni. A disputa está entre o candidato de centro-direita, que obteve 35,81% dos votos no primeiro turno, e o secretário do Alternativa Popular, que saiu das urnas com 28,14% de aprovação no primeiro turno.

87.622 pessoas de Terni divididas em 129 círculos eleitorais foram convidadas a votar: as operações começaram esta manhã – 28 de maio – às 7h e vão até as 23h e recomeçam amanhã à noite entre 19h e 15h.

A busca pela nomeação do novo inquilino do Palazzo Spada continuará: Terni continuará contando ao vivo a partir das 15h de hoje com atualizações e entrevistas com os protagonistas ao vivo.

Votação às 12

Ao meio-dia de hoje, menos de cem cidadãos de Terni (9,23%) foram às urnas para eleger um novo prefeito em um segundo turno entre Stefano Bondacci e Orlando Mazzelli. É uma participação que foi – ao mesmo tempo – de 11,91% no primeiro turno.

Umbertide teve uma participação de 14,67% (16,98% no primeiro turno). Assim, a figura para Umbria mostra que a média até agora foi de 9,91% (12,55% no primeiro turno).

59,44% dos eleitores votaram no primeiro turno.

Votação às 19h

A participação eleitoral é baixa. Às 19 horas de hoje, 28 de maio, menos de 24% dos eleitores (23,29%) foram às urnas em Terni para eleger o novo prefeito da cidade. Já no primeiro turno, esse número foi de 35,11%.

Em Umbertide, outro município da Úmbria na votação, 37,96% dos titulares votaram, neste caso uma queda em relação ao número do primeiro turno (48,19%).

No geral, 25,13% dos eleitores na Úmbria foram às urnas, contra 36,74% no primeiro turno.

Votação às 23h

Em Terni, 31,6 por cento dos elegíveis votaram, em comparação com 45,91 por cento no primeiro turno, de acordo com dados do Ministério do Interior. De fato, em comparação com a contagem geral, ainda faltam 60.000 eleitores. Em vez disso, os números de Umbertide mostraram que 49,41% dos eleitores elegíveis foram às urnas, contra 58,58% nos primeiros turnos. Às 23h na Úmbria – dados firmes – a participação foi de 33,83%, abaixo dos 45,91% da sessão.