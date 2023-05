Ao transformar a ausência de Mourinho em pré-tática

Quando você os vê em campo algumas horas antes da partida, é hora de encontrá-los nas arquibancadas ou no banco; Talvez você consiga localizá-los no campo quando eles desaparecerem do radar até o último segundo. Este é o mantra de José Mourinho, tirar e colocar, fazer crer em algo que não existe, evocar um mistério, ou seja, esperar, desconfiar, esperar, que muitas vezes remete ao tato. Dybala provavelmente não jogará Budapeste, vinha dizendo há algumas semanas que o especial estava vivendo com um pouco de esperança. Mas se olharmos para o historiador de Mau, o jogador de futebol lesionado na época, escondido na suspeita, jogou depois. Também falamos sobre finais, Mourinho jogou nelas e como. E histórias como esta Dybala Olá beleza. A frase de efeito foi com Ball na final da Liga Europa de 2017 entre Mou e o United, treinado pelo Ajax. pogba. Coisas como “ele definitivamente não pode fazer isso” e “ele pode fazer isso”. O francês não só seria inconfundível no seu lugar, como também decisivo, ao apontar um dos dois golos da vitória (o outro com a assinatura de Mikhidarian). No último período daquela temporada, Mou fez uma escolha bem específica: excluiu o polvo – muitas vezes e de boa vontade – das partidas da Premier League, permitiu que ele respirasse, e então o inseriu na fase quente da Liga Europa. Porque durante esses anos começaram os problemas físicos de Paul, José percebeu que não queria pressioná-lo muito. Portanto, Pogba estava sempre sob suspeita, especialmente para seus oponentes. Isso também vale para Mau: pré-tático, na verdade. O estrategista português também manteve os torcedores do Inter em suspense antes da final da Copa da Itália contra a Roma em 2010. Wesley é o caso. Schneider. Não deveria ter sido, então foi. Por um tempo, mas estava lá. O holandês começa contra os Giallorossi, mas sai cinco minutos depois de ser derrubado por Bardiso. Então, pré-tático, pula em um segundo, mas Mourinho venceu o jogo do mesmo jeito sem muito sofrimento.

Sevilla-Roma, potencial final da Liga Europa: Pau ameaça Wijnaldum, Llorente é candidato

Há também o exemplo de um jogador de futebol sendo mostrado para as câmeras durante o treinamento para uma partida importante e depois saindo do jogo. Estamos nas semifinais da Liga dos Campeões de 2014, e o Chelsea de Mourinho enfrenta o Atlético de Madrid em Londres após um empate em 0 a 0 no jogo de ida. Calderón está lesionado Pedro Tcheco, o que obviamente corre o risco de evitar as pernas de volta. Semana da Dúvida, Pedro Sim, Pedro Não. Eve, aqui está uma verificação no campo enquanto termina. O guarda-redes da República Checa surge em todas as formações iniciais propostas pela comunicação social, e em vez disso, eis a surpresa: ao pontapé de saída, Czech nem está no banco. Jogue Mark Schwarzer.

O Atlético de Madrid avançou para a final com uma vitória por 3-1 em Stanford, em Lisboa. Agora estamos no ano de Dybala, ele está doente, mas não está fora, e esse mistério aumenta a esperança. Uma vez antes, ele o levou ao banco contra o Feyenoord quando era difícil de acreditar; Ele teve que jogar alguns minutos contra o Salernitana e acabou nas arquibancadas. Pinto diz que Paulo está se recuperando e, em vez disso, Mau informa que não fará isso. O treinador não quer falar dos seus jogadores, principalmente das suas condições físicas, e quer que a verdade (qualquer que seja) seja dele. Claro que Paulo é presença fundamental, mas ficou preso naquela meia hora distribuída entre jogos com Inter e Leverkusen. Neste ponto, gostaríamos de acreditar que é pré-tático, o joguinho típico de Mau.

