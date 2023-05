Reportagem – Assessoria de Imprensa da RAI

“Consultores” de Luca Cianca (com Alessia Marzi, Carlo Tecce e Andrea Tornago) A primeira reportagem do episódio de Reporti transmitido na segunda-feira 29 de maio no Rai 3 às 21h20 e visível no RaiPlay (www.raiplay.it). /direta /rai3).

A guerra na Ucrânia continua e já se fala em reconstrução. Desde o início do conflito, a União Europeia, os Estados-membros e as instituições financeiras europeias disponibilizaram cinquenta mil milhões de euros à Ucrânia. Segundo o Fórum Econômico Mundial, o montante necessário para a reconstrução e recuperação da Ucrânia é de cerca de quinhentos e quarenta bilhões de dólares. Embora atrás da França e da Alemanha, o governo Meloni organizou sua conferência bilateral em Roma, onde membros do governo ucraniano participaram de reuniões de um dia com nossos ministros sobre a reconstrução da Ucrânia. Entre os ministros existentes, Adolfo Urso foi nomeado para o novo departamento Made in Italy para apoiar os nossos negócios e a organização do nosso país. Mas como o ministro adquiriu experiência nesse campo? Urso foi vice-ministro de comércio exterior por muito tempo, servindo em mais de trezentas atribuições internacionais em pelo menos cento e dez países. E há novos assessores para dar uma mãozinha às empresas que quiserem se encontrar com o ministro hoje.

Em “Se Porci” de Giulia Innocenti (colaboração com Greta Orsi e Giulia Sabella) falamos sobre as cerca de três mil e seiscentas fazendas que fazem parte do circuito DOP do Presunto de Parma. Para verificar se a especificação está sendo respeitada está a CSQA, maior certificadora da Itália, que assumiu o cargo em janeiro de 2020, depois que um escândalo genético abalou o conselho fiscal anterior. O novo rumo deveria ser marcado por controles rígidos e intransigentes, mas após relato de alguns técnicos, o Ministério da Agricultura constatou que o CSQA estava “mais focado no atendimento das necessidades da cadeia produtiva do que no cumprimento da especificação”. Assim, ele decidiu suspendê-lo. Mas em dezembro do ano passado, o ministério, agora liderado por Francesco Lolobrigida, reafirmou a alocação da CSQA de cheques de presunto da Birmânia para os próximos três anos. Com base em que garantias? A reportagem vai mostrar documentos e áudios exclusivos que ofuscam a imparcialidade da empresa. São casos isolados ou representativos da excelência Made in Italy?

“Tutti Contro Uca” de Lucina Paternesi e Giulia Sabella trata da rotulagem de produtos alimentícios. Não apenas a bateria Nutri-Score e NutriInform, mas a batalha dos rótulos está cada vez mais high-tech. Em julho passado, o Ministério do Desenvolvimento Econômico lançou um aplicativo de smartphone para digitalizar códigos de barras de produtos para incentivar os cidadãos a se familiarizarem com a proposta de rótulo frontal da embalagem em estilo italiano, mas está funcionando? Por outro lado, na França, o Yuga nasceu há alguns anos com base no rótulo do semáforo, um aplicativo que pontua os alimentos com base no princípio da precaução e relata aditivos perigosos. Hoje ele foi baixado por mais de trinta e cinco milhões de usuários em todo o mundo. Os julgamentos mais severos são reservados para alimentos altamente processados ​​e embutidos, justamente pelo uso excessivo de aditivos e sal pela indústria. A reação não tardou e a Confederação Francesa dos Fabricantes de Delicatessen levou a startup à Justiça.