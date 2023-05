Reunião com o primeiro-ministro português Costa

Reforçar o Pacto pela Europa entre as cidades europeias e os Estados-Membros. Este é o principal objetivo Trabalho organizativo do autarca Dario Nardella, hoje em Lisboa também lidera a EurocitiesA rede líder de cidades europeias, reunindo representantes de 210 cidades com mais de 150 milhões de habitantes.

Nardella conheceu Primeiro Ministro de Portugal António Luís Santos da Costa Junto O secretário geral da rede é Andrey Sobchak e muitos outros Braga Ricardo Rio é o prefeito da cidade. Nardella também viu Presidente da Câmara Municipal de Lisboa Carlos Moidas.

“A epidemia mostra que se o governo local estiver diretamente envolvido ao nível institucional próximo dos cidadãos e sentar à mesa de decisão, a ação é mais eficaz e chega ao ponto onde mais se sente a necessidade – sublinha. Nardella -. É hora de consolidar este sistema de governo de cidade-estado na Europa para enfrentar melhor os desafios de hoje.”

“O primeiro-ministro português, António Luís Santos da Costa, é um dos líderes internacionais mais empenhados na causa europeia – prossegue -. O encontro de Lisboa insere-se nos encontros internacionais que temos promovido com a nossa associação, até agora com o Presidente van der Leyen e toda a Comissão Européia, para abrir cooperação direta e discussão com o presidente Metzola. permitido. Presidente ucraniano Zelensky e ministro das Relações Exteriores da Espanha, José Manuel Alvarez.”

“Só fortalecendo a relação entre autarcas europeus e líderes internacionais, podemos colocar as cidades no centro dos grandes desafios do continente, desde a emergência climática, o combate às desigualdades sociais, até à energia e à transformação digital. próximas reuniões, já contatamos os líderes empresariais da França Compartilhar batalhas europeias comuns Nosso objetivo é desenvolver uma agenda de discussões com todos os principais governos nacionais para