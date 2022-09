Air France-KLM, Ita Portuguese Top – Depois de visar a Europa

ìBRUXELAS- O risco das companhias aéreas continua na Europa. De acordo com informações recolhidas pela imprensa local, a Air France-KLM concorre com a Lufthansa para ficar com 50% da companhia aérea portuguesa Tab. A Lufthansa já havia iniciado os contatos para concluir a operação em 2019, mas o negócio foi adiado devido à pandemia de Covid-19. Na altura, o governo de Lisboa anunciou a intenção de vender pelo menos 50% da Tap até 2025, pois a empresa não podia ser considerada capaz de continuar a operar e sobreviver sem estar inserida no contexto de uma forte aliança internacional.