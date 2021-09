Links de download grátis para iPhone e Android, como funciona e recompensas

Com o advento dos testes preliminares do FIFA 22, o Aplicativo da web FIFA 22 Mas não apenas porque a EA Sports também disponibilizou o aplicativo complementar para smartphones e tablets com sistemas operacionais iOS e Android.

você pode Baixe o complemento FIFA 22 Na App Store e no Google Play, seguindo os links abaixo:

O aplicativo é compatível com todos os dispositivos Android (smartphones e tablets) e produtos da família iOS, incluindo iPhone e iPad. Os idiomas suportados incluem inglês, francês, italiano, Alemão, espanhol, holandês, português brasileiro, russo, turco, polonês, árabe, espanhol mexicano, coreano, japonês, chinês tradicional e simplificado, dinamarquês, sueco, português e tcheco.

Mas como exatamente funciona o aplicativo complementar para FIFA 22?

Suplemento FIFA 22: como usá-lo

A primeira coisa a fazer Faça login no FIFA 22 e vincule sua conta FIFA A partir do console ou PC, inicie o FUT nesta nota e crie seu clube, responda à solicitação para inserir a pergunta de segurança (para garantir a segurança da conta) e entre na conta da EA no aplicativo complementar de seu smartphone ou tablet.

Aplicativo FIFA 22: Para que serve?

Como nos anos anteriores, o uso do smartphone permite que você Acesse várias opções O FIFA Ultimate Team inclui personalização de estádios, acesso a eventos FUT, coleta de prêmios para campeões, competidores de divisão e lutas de equipe, venda e troca de jogadores e acesso a desafios de construção de esquadrão SCR.

FIFA 22: Recompensas pelo uso

Algumas pessoas lá Recompensa por login diário Para um aplicativo complementar ou aplicativo da web FIFA 22, no entanto, eles irão variar dependendo do seu histórico na FUT, e nenhuma lista real de recompensas está disponível no momento. De qualquer forma, aconselhamos que você se inscreva todos os dias e em breve saberemos mais sobre os brindes que as artes eletrônicas oferecem aos usuários do app.

Em Everyeye.it, você encontrará um guia tutorial para o aplicativo da web FIFA 22. E não perca o guia para criar a melhor equipe FUT com cartões de inicialização disponíveis durante o tempo de inicialização.