Ordem de peixe chefe verde: esqui, reserva de 72 horas e pai feito apenas na zona vermelha

O Green Pass com um tampão molecular negativo é válido por 72 horas em vez de 48 horas. O passe verde também é obrigatório para estações de esqui. Possível insulto da regra da escola apenas na zona vermelha (não mais na zona laranja). Embora todos os alunos sejam vacinados, é obrigatório sempre usar máscara na universidade. E passe verde temporário para imigrantes irregulares vacinados. Estas são algumas das principais alterações introduzidas pela Comissão na encomenda Green Boss Biz Mudado Firma na lei do Senado 189, 31 não e sem desvios.

Lançado em agosto pelo CDM, o movimento estende a obrigação do Green Pass para funcionários de escolas e universidades e transporte de longa distância (bonde, ônibus ou metrô). No entanto, o texto prometido final também é uma merda A ordem está aí Aprovado em 8 de setembro, ele expande ainda mais o público – incluindo um passe verde para pais e qualquer pessoa que acessa escolas e universidades, e também introduz obrigações de vacinação para funcionários da RSA a partir de 10 de outubro, incluindo empresas de limpeza e funcionários da cantina. Além disso, afirma que a omissão de mostrar um passe verde é considerada não razoável e que o corte de pagamento será acionado imediatamente.

Passe verde de 72 horas com tampão molecular

Mas, como esperado, algumas descobertas importantes foram introduzidas junto com as emendas aprovadas no painel. Isso inclui extensões válidas Tampão molecular Isso é 72 horas – não 48 horas para o teste antigênico rápido – para fins de passe verde. O fornecimento obrigatório de máscaras FFP2 e FFP3 para funcionários que trabalham em jardins de infância também está previsto.

Sempre mascarado na universidade

Nas universidades, todos têm o dever de usar máscara, mesmo quando os alunos vacinados ou sobreviventes à coorte participem de atividades educacionais. Com base nessa seleção, foi explicado que existe a natureza das comunidades universitárias: ao contrário das escolas, os estudantes universitários não são segregados por classe, mas “migram” para as universidades, muitas vezes “substituindo colegas de estudo” pelas disciplinas que devem seguir e pelos lugares onde eles são conduzidos.

A preferência do pai é apenas nas áreas vermelhas

A opção “pai” na escola (exceto em casos isolados) é oferecida apenas nas áreas vermelhas, “por demanda anormal e anormal ou pelo maior risco de propagação do vírus ou suas variantes na população escolar”. Esta opção foi removida do texto para as áreas laranja.