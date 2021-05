Roma, Mourinho gosta de Pelotti: esta é a estratégia

Roma – A visita de Mourinho a Roma e sua apresentação acontecerá no final da temporada, que termina em junho. Uma data exata ainda não foi especificada. PARA Trigoria A contribuição para todo o centro de mídia já começou terça-feira: chega de falar nisso Mourinho Até o final deste campeonato. O técnico português está a estudar há alguns dias Roma Ele a seguiu na TV na noite de quinta-feira, ela elogiou o desempenho e ficou satisfeita com o sucesso. Ele fez anotações , Iniciou alguns contatos.

Pelotti, Torino constrói um muro

Mourinho começou a estudar lá Time Roma. Existem muitos jogadores indesejados Diego pinto Além das pessoas cujo contrato expira: Juan Jesus, Mirande e Bruno Perez. Voltar para a discussão Mkhitaryan, Os termos da renovação do contrato já foram verificados, mas com a chegada de Mourinho a sua confirmação está novamente em questão. O Mercado Roma terá um atacante central, um goleiro, um craque e um lateral para formar um time adequado para o novo treinador. Candidato Pelotti, Que Moul teria gostado Tottenham. A visita do treinador português seria favorável à compra Capitão granada, O contrato termina em 2022, para o qual Diego Pinto já fez mais um levantamento. Pelotti ainda não quer negociar renovação de contrato Torino, Apesar de ser presidente Cairo Continua a considerá-lo irreversível. Seu engajamento pode atingir o orçamento de Diego Pinto. Porém, procurar outro atacante não fecha as portas Diego, Ele pode ficar. Seu futuro será falado em breve.