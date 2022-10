Cristiano Ronaldo está aleijado, começam os contactos: o seu próximo alvo

Cristiano Ronaldo está cada vez mais no Manchester United: pela última vez, é oficial. Aqui estão os últimos rumores para animar os fãs dos campeões portugueses.

Ás português cada vez mais à margem do plano tático Dez FalcõesO último episódio aconteceu na partida contra Tottenham: Esta é a última vez, especialmente depois do anúncio de ontem de que ele foi retirado do elenco para o próximo campeonato.

dividido entre Cristiano Ronaldo E isto Manchester United Ele continua se expandindo e inexoravelmente se aproximando de um ponto sem retorno. O português, após a época regressou das regiõesOld Trafford Ficando aquém de suas expectativas, ele deixou claro que queria sair demônios vermelhos Já no verão novas acomodações não estão disponíveis.

Jorge Mendes Ele tentou oferecer sua ajuda a vários grandes nomes do futebol europeu sem realmente conseguir CR7, É provável que a situação se agrave ainda mais. Onze terminou no melhor titular Eric Den HaagEx Juv E Real Ele agora se vê tendo que tentar a todo custo entrar nas boas graças do treinador, mesmo que suas intenções pareçam diferentes.

Na corrida de turno no meio da semana Primeiro ministro, com Unido venceu por 2 a 0 contra Tottenham, Ronaldo Mais uma vez tendo que assistir a partida inteira do banco, outra rejeição levou a uma ida ao vestiário antes do apito triplo, provocando novas e inúmeras polêmicas.

Ronaldo fora do plantel, adeus ao Manchester às portas: Descuido incrédulo aquece ambiente

o que acontece Old Trafford Corrida entre Unido E Tottenham Dizer a verdade reabriu um debate que nunca havia sido encerrado: a divisão interna entre CR7 E demônios vermelhos. A escolha do português de ir para o balneário parece não ter fim para a polémica mais uma vez no centro das atenções.

As palavras Dez Falcões O lusitano observou como tiveram de falar com o avançado sobre a situação, e a depressão cada vez mais visível do primeiro. Branco preto, Rumores de um possível adeus foram trazidos de volta, mas onde isso poderia levar? CR7?

Quando eu vou no verão Jorge MendesEx Real Ele tentou se apresentar a diferentes alívios, e o que não recebeu (ou às vezes pronunciado por ele) obrigou-o a ficar. Inglaterra. Por esta razão, as hipóteses mais reconhecidas são duas: Arábia E MLS. Há um forte interesse pelo lusitano em ambos os países, no entanto, apesar dos privilégios baroniais, ele não se sente tentado a sair.Europa.

para Ronaldo A hipótese do regresso a casa está em segundo plano Jogo Lisboa, mesmo que já no verão as portas pareciam estar seladas devido às fortes demandas econômicas feitas pela 5x Bola de Ouro. Cabe ao seu agente encontrar a solução certa CR7 Todos devem retornar a primeira condição o mundo Lado de dentro Catar. Especialmente após a recente tentativa inesperada do clube contra ele, os agentes do futebolista já seguiram em frente: então as conexões que aparecem já começou Com um dos promotores. É certo que Cristiano Ronaldo não será campeão sem equipa: no entanto, o futuro ainda parece nebuloso.