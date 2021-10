Andre Azeeman retorna para falar sobre o abismo e o abismo implacável de Eros – ilLibraio.it

Ele escreveu Umberto Sabah: “Não há nada pelo que morrer; É difícil se perder. É difícil e doloroso criar não só a namorada, mas também seus próprios pensamentos e pensamentos sobre ele. Em comparação, a morte não é nada. “

Talvez nem seja romântico, Este Mariana Por இதமர்.

Mariana, uma jovem estudante da Academia de Artes, conhece Idamar na primeira noite. Ele sabe como fazerEle faz ela e todos rirem, ele é um encantador, ele olha para ela e decide pegá-la. Mariana também decide, Está longe de ser a criatura inconsciente.

Não é nada, é só questão de tempo, Sexo entre dois caras no quarto dela, Algumas noites juntos: não era nada para ele, é claro, era Vá direto para o próximo, Cumprimentar Mariana com qualquer outro nome, gesto de cabeça, é como uma velha conhecida A indiferença de quem estava e agora aguarda. Não tem nada a ver nem com Mariana, Se ele pode jogar o jogo do amor com suas cartas, Fazendo do seu jeito, pensando que tem tempo, mesmo que seja chato. Em vez Seu tempo termina inesperadamente, Sem nem mesmo uma explicação.

o Mariana A partir de Andre Asiman (Tradução de Quanta, Valeria Bastia) Uma mulher arquivada, porque Ele tinha uma data de validade sem saberAlém disso, seu tempo acabou repentinamente e ela saiu lutando no caleidoscópio de dor, vergonha e sofrimento.

“Você sabe disso.

Claro que você fez. Você sabe desde o início.

Eu também sei disso. Mas eu não quero ver.

Porque eu estava com muito medo de descobrir como seria viver um dia sem você.

Os processos uma vez induzidos não param, e as técnicas de ifs e buts são muito sutis. Porque o amor não é um sentimento do coração, É uma histeria sobre a cabeça, E cria cenas, conta histórias alternativas, procura culpados. Itamar seduziu, que jogou sujo Ele traiu: É bom acreditar, mas Mariana sabe que não é assim, não é mentira, só Narcisismo e apatia, O confuso “como é isso” justifica tudo, até mesmo sua doença, de um lado para o outro na turbulência da mente, Ela é culpada.

O amor perdido tem seu parceiro triste em culpa e inadequação: Ela está melhor, mais inteligente, mais bonita do que nunca, ela foi escolhida, porque ela é uma vencedora. Esta é uma depreciação devastadora, O pior que uma mulher pode embalar em sua alma, é constantemente arranhar para que a ferida não cicatrize. Porque essa dor é um pedaço dele, ele tem companhia. É difícil perder, e você tem que perseverar e ser torturado.

Mariana, no meio das sombras, se abraça Vida cotidiana com peregrinos para lugares locais, Para acumular monumentos, Segue para conhecê-lo, Foi construído para ferir a aleatoriedade, procurar novas loiras e olhar para a escolhida UMA Em breve, Para imaginar uma promessa, A ilusão de que poderia tocá-la ainda por mais um pouco. Uma vez no carrossel local, mesmo um.

“Eu odeio transformar minha vida em um mendigo em uma noite de domingo sem sol.”

Isso é obsessão, Não é fantasia, não é amor, é o corpo, é o cheiro, está colado, colado à pele. O amor também é nojento, Inesperadamente nos descobrimos talentosos, o que nos fez sentir livres, não esperando que os atores se entregassem a gestos e palavras. Nós nos redescobrimos, Saiu de um entorpecimento, que ninguém conhece, Esta descoberta é gratificanteSim, obrigado, isso também foi uma surpresa. Mas não há recuo, não há mais para frente: Você está preso no presenteSozinho, ele é vítima do ciúme e carece de mais dor, sem limites para si mesmo.

Solidão é a palavra central, Porque o espaço está vazio e o tempo é medido antes e depois do espaço. E Tudo faz sentido apenas com o pensamento dele, Agora é só amor Ajustamento.

“Uma parte de mim quer ficar com o coração partido, eu sei. Há algo muito definitivo sobre ter um coração partido, talvez sensato e confiável – finalmente senti algo igual? No jardim de infância. No entanto, saber disso me tornava um idiota?”.

Andre Asiman Ele não deixou nada disso O problema de amor da cabeça do sofredor, Ele o faz com compaixão, mas com violência, sem doçura, ele sabe fazer quando fala do desejo: é o momento mais baixo e profundo Mariana implora pelo cheiro de Ithamar, Esfregando a pele uma vez, da última vez, sem vergonha. “Dois segundos, vamos, tire a camisa”.

Não há vergonha na dita atração Andre Asiman. Dá Me chame pelo seu nome UMA Eu me curvei Isto é Verão passado, O groove implacável do Eros de Aseman As regras nele estão pausadas e nos afogando em ter que redescobrir nossa imagem Mais porn e grátis.

Reescrever a história com ele cria um reflexo de uma carta que nunca foi enviada porque no final não foi escrita para ele: Aseeman desce nas fendas do coração, Naquele problema misto Nostalgia, Raiva, Autoanálise Para dar voz à sensação de vazio interiorAbandono.

Senso de Idade ou Gênero: Andre Aciman foi inspirado a usar o poder expressivo e íntimo da carta Cartas de uma freira portuguesa Do 1669 A protagonista Mariana a insulta e depois escreve sobre a dor emocional e excruciante a um oficial francês que a abandonou.

Não há era para a dor, Sem esperança, sem cor, sem evolução: Andrew Aciman, Mestre de Eros, Mostra como o mesmo sofrimentoIgual à necessidade de investigação e compreensão da própria mutação, A solidão que vemos depois do amor, Uma dor autoinfligida por estar preso em uma tortura sem fim e retornar constantemente por causa de seus próprios Dor, concreto e volume são essenciais, o único legado de perder tudo sem isso.

“Vou te dar tudo o que tenho outra noite como a primeira noite. Talvez eu exagere, quem sabe, mas foi bom para mim dizer isso.