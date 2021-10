O ex-Nor Luigi Aronica, líderes do Forza Nouveau, o ‘Golfinho’ de Castellino e líder da IOA: os presos por guerrilha em Roma

Roberto Fior, Luigi Aronica. E francamente Giuliano Castellino. o Gabinete do Procurador-Geral de Roma Anunciado para estar batendo em breve Piscina anti-terror Para investigar confrontos na tarde de sábado na capital à margem da procissão Sem Green PassAtaque à matriz nacional CGIL. Um total de 12 pessoas foram presas – 6 foram presas por acusações criminais e outras seis foram presas posteriormente – e outras 600 foram identificadas..

Nomes de Roberto Fior e Giuliano Castellino, Secretário e Secretário Adjunto, respectivamente Forza Nua, Imediatamente conhecido, causa um rebuliço Luigi Aronica, Também conhecido como, 65 Leopardo, Anteriormente Romã, Este Arsenal revolucionário A temporada foi acusada de ser animada nas décadas de 70 e 80 Anos de chumbo Por Massacres e Ataques. Aronica em particular foi condenado 18 e 2 meses Nar 1 Como parte da investigação: militante “Fascistas proletários” Cópia D, estava com Tario Petreti Nessa fração Frio Quem deu à luz um dos clipes de fibra e então, após anos de detenção em prisões especiais, “Camaradas” Classificado como “Irrevogável”. A natureza da matéria no mundo Neofascismo romano, Recentemente se juntou a Castellino e voltou a “sujar as mãos” entre os jovens lutadores.

Agora você sabe tudo sobre Fior e Castellino. Nome menos conhecido Fabio Corretti, 20 anos, mas já crescendo na divisão rosa Forza Nouva, ainda conhecida agora “Godson de Castellino”. O menino, que foi preso no sábado pela polícia, é na verdade filho de um amigo de um ex-líder Povo de Roma, Tendo “adotado” o menino por algum tempo, ele parece estar a caminho de herdar a divisão Kuruppettara do FN. Há alguns anos, em seu aniversário de 18 anos, ele se envolveu com outro grupo para começar Pedras Contra uma patrulha Mosquetão Vizinhos Valle Aurelia, Um episódio perdeu sua frase. O segundo “problema” para a justiça hoje, um Currículo Judiciário Isso começa a ficar importante.

Forza Nuova não está sozinha. Eles estavam entre os presos Piaggio PasaroLíder do movimento IoApro, Composto pelos restaurantes mais intransigentes que se consideram prejudicados pela adoção Controles anti-Govt E, em particular, o Green Boss. Um movimento nasceu imediatamente Desativando, Inicialmente atraiu simpatias Matteo Salvini: O líder da liga usou a hashtag #ioapro várias vezes nas redes sociais, o grito de guerra de restaurantes descontentes. Por fim, acabou na delegacia também Pamela Testa, O organizador do evento, esteve “fora” de Forza Nua, mas – como se pode verificar nas suas mensagens nas redes sociais – simpatizantes do movimento e principalmente de Castellino. A mulher também foi ferida por alguém durante os confrontos Prejuízo Por cabeça.

Doze pessoas presas, por diversos motivos, têm que responder Danos graves, Desastre e Roubo, Violência e Oposição às autoridades públicas, Outras investigações e atividades de verificação estão em andamento em filmes gravados pela Polícia Científica para avaliar outros comportamentos criminosos. Cinco deles, incluindo Fior e Castellino, serão protegidos por um advogado Carlo dormina, Que por um momento esteve a ponto de ser o candidato a prefeito da cidade de Roma em Forza Nua. Dos feridos, cerca de cinquenta policiais. “Como já foi comprovado, trata-se de uma crítica sagrada ao uso de uma ferramenta Greves Planejado por todos os sindicatos. Uma coisa é certa Violência livre Contra a polícia, nossa unidade está cansada agora ”, diz. Dominico Pianes, Secretário sindical Goisp.