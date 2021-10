Cristiano Ronaldo também grava com Portugal: Notícias nas redes sociais

Cristiano Ronaldo continua a somar recorde após recorde na sua extraordinária carreira, o mais recente aconteceu ontem.

Não importa se é no seu clube ou na seleção. Cristiano Ronaldo A coleção de registros da série continua. Voltou para Manchester United Depois da experiência em Juventus Foi um dos maiores sucessos de mercado do verão, e a nova aventura começou bem.

CR7 recuperado Old Trafford E muitos gols e não apenas jogadas regulares como campeão. A prova lusitana nunca parou e ele nunca abandonou chamadas para a sua seleção, apesar da sua idade. O último a chegar para a prova de ontem foi o português que ganhou a seleção Catar 3-0, aparentemente o gol do ex-atacante do Real Madrid.

Novo recorde de Cristiano Ronaldo com Portugal

Cristiano Ronaldo Ele rompeu com 181 aparições Sergio Ramos E se tornou o jogador que vestiu sua camisa country muitas vezes na história. O extraordinário sucesso que os portugueses também celebraram nos seus sites sociais.

“Os recordes são sempre excepcionais, mas o que conquistam com a sua seleção assume uma dimensão especial. 181 motivos para se orgulhar de 181 jogos. E nem me imaginava a marcar contra 46 países diferentes. Estas são as palavras que CR7 escreveu no Twitter um dia depois que o novo recorde foi quebrado.