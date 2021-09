Fábio Vincenti, ex-prefeito de Surbo, faleceu

E Fabio Vincenti, 50 anos, ex prefeito A partir de Surbo, VítimaAcidente A estrada colidiu há poucos minutos no anel viário leste Lecce, Onde um carro tocou a área de patrulha Mosquetão Ele esteve envolvido na transferência de um dos detidos para a prisão e voou do viaduto perto da saída para Tore Sianca.

O ex-prefeito que dirigiu o Surbo até 2018 provavelmente perdeu o controle do carro devido a problemas de saúde. Um incidente horrível aconteceu às 20h da noite.

Durante o confronto, duas patrulhas Carabinieri do Camboja de Cazarino chegaram a Les e levaram Naib para a prisão em Abdeljal. Os dois carros derraparam no viaduto. O exército não foi ferido.





À tarde, tentativa de roubo e prisão

O jovem de 24 anos tentou roubar alguém no caixa eletrônico dos correios da Piazza Umberto I, em Cazarino. A tentativa de greve ocorreu nas primeiras horas da manhã e o agressor foi imediatamente detido devido à reação imediata da vítima, o morador de 58 anos e alguns transeuntes alertaram imediatamente o mosquetão.