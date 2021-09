Definição e solução: Famosa cantora portuguesa Rodriguez. Abaixo está a resposta para resolver palavras cruzadas Semana do quebra-cabeça E outros jogos como Codicross.

Se você souber de outras soluções para a mesma questão, sugira outras resoluções e comente.

6 Solução de escrita: Amalia

Sobre Interesse / Assunto: Famosa cantora portuguesa Rodriguez Amalia Rodriguez rebordão Rodriguez (IPA: [?’mali? ?u’ð?i???]; Lisboa, 23 de julho de 1920 – Lisboa, 6 de outubro de 1999) um Cantor E atriz português, Considerado o melhor 13 ‘(1.640 palavras) – 20:23, 4 de abril de 2021

