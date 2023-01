Messina Tenaro, Meloni em Palermo: ‘É um dia histórico’ – Política

“O Presidente da República, Sergio Mattarella, telefonou ao Ministro do Interior e ao Comandante dos Carabinieri para expressar as suas felicitações pela detenção de Matteo Messina Tenaro, realizada em estreita cooperação com o poder judicial”.

Conferência de imprensa Carabinieri

“É um dia histórico”, disse Meloni em Palermo.

A primeira-ministra Giorgia Meloni na promotoria em Palermo Deve atender o advogado-geral Mauricio de Lucia e o deputado Paolo Guido Ele coordenou a investigação de Rose pelos Carabinieri, que levou à prisão do chefe fugitivo da Cosa Nostra, Matteo Messina Tenaro. A caminho do aeroporto da capital siciliana, Alfredo Mantovano, primeiro-ministro e subsecretário do presidente, lembra do juiz Giovanni Falcone, de sua esposa Francesca Morvillo e do monumento de Capaci às vítimas do massacre. Agentes Rocco DiCillo, Antonio Montainaro e Vito Schibani.

“Acho que o dever era, alguém pegou o bastão e é como dizer que a guerra começou”, explicou o primeiro-ministro sobre o gesto comemorativo em frente à Estela de Kabasi. “Este é um dia histórico, um dia de festa para as pessoas de bem, para as famílias atingidas pela máfia, pois o sacrifício de tantos heróis não foi em vão”. Então ele adicionou O primeiro-ministro fala aos repórteres no Palácio da Justiça após uma reunião com o procurador-chefe de Palermo, Mauricio Di Lucia. “Gostaria de imaginar que este poderia ser um dia para celebrar os homens e mulheres que lutaram na guerra contra a máfia. E é essa a proposta que estou fazendo”. “Uma mensagem para a parte inteligente de Palermo, como aqueles que aplaudiram o Tenaro Messina em frente à enfermaria? Eles não serão deixados sozinhos, A mensagem é acreditar que o governo pode dar melhores respostas, que o governo está aí, que vai cuidar deles, que vamos fazer de tudo para que eles nunca tenham que ficar no desespero de ter que fazer algo que eles nunca quero fazer. pendência Mas eles devem ter uma alternativa Devemos criar uma alternativa e fazer tudo o que pudermos porque é a ferramenta mais eficaz na luta contra o câncer mafioso” disse Meloney.

Instituto ANSA READ "Hoje é um bom dia para todos, de Palermo a Fiume! A máfia não passou". Assim, em um tweet Sergio DiCaprio, Capitão Ultimo – protagonista com seu grimório carabinieri preso em 1993 Dote Rina – na captura de Matteo Messina Tenaro. (lidar)

Salvini: ‘As empresas não desistem, graças aos estadistas’

“Depois de trinta anos em fuga, o patrão Matteo Messina Tenaro está algemado. Agradeço com profunda emoção às mulheres e homens do estado que nunca desistem e mais cedo ou mais tarde estabilizam o regime. Os grandes criminosos estão fugindo e estão sendo caçados e levados à justiça. É um belo dia para a Itália e um alerta para a máfia. funciona: as empresas e nossos heróis fardados nunca desistirão”: disse o vice-primeiro-ministro e ministro Matteo Salvini.

Messina Tenaro, Nordeo: ‘Um belo dia para a justiça italiana’

Piantedosi: ‘Feliz por ser ministro do Interior em um dia como este‘

“Tenho a emoção de ser um ministro que viu a última grande prisão de um grande chefão da máfia, há 30 anos, quando dei meu primeiro passo na administração do lar, naqueles dias. Os piores episódios da guerra da máfia aconteceram. Estou pensando na sorte de hoje e vivendo hoje como ministro do Interior, o que compensará a raiva daqueles dias”, disse o ministro do Interior, Matteo Piantedosi. Forças de Rosa em Palermo.

La Razza: ‘Não há alívio para a luta contra a máfia’

“Gostaria de expressar minha sincera gratidão a todos aqueles que contribuíram para a prisão de Matteo Messina Tenaro, sua captura é uma notícia maravilhosa para nossa nação. No aniversário da prisão do chefe Toto’ Rina, hoje as forças policiais lidaram com mais um golpe gravíssimo contra o judiciário e o crime organizado. Bom para a Máfia. Não há descanso na luta contra”. A afirmação é do presidente do Senado, Ignacio La Rusa.