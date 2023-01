Abolição Portuguesa, reunião extraordinária da Câmara Municipal

O “vazio institucional” estará novamente no centro de uma sessão extraordinária e urgente da Câmara Municipal, amanhã, quarta-feira, 18 de janeiro, às 19 horas, nas câmaras do Palazzo degli Elephanti. . De fato, a Câmara, convocada pelo Presidente Sebastiano Anastasi, tratará do tema “Crise Institucional Urgente do Município de Catania” a pedido do Conselheiro Bonacorsi e outros membros da Assembléia Civil.

A intimação surge poucas horas depois do início do processo de cassação do cargo de Comissário Extraordinário para os portugueses, procedimento que surge na sequência de um parecer negativo expresso pelo Gabinete Legislativo e Jurídico da Região Siciliana relativamente às necessidades de Federico. O português foi nomeado Comissário Extraordinário em Catania.

“Temos conhecimento desta regra. Esta manhã na reunião dos dirigentes do grupo, também convidámos os portugueses, mas estando em curso o procedimento para retirada de parecer negativo, foi convocada a sessão extraordinária do conselho – o presidente da Assise, Sebastiano Anastasi explica a Catania hoje – o pedido assinado por muitos vereadores, é feito no interesse pessoal da cidade .Queremos trazer clareza e atenção a este momento de crise institucional. Veremos o que sairá do debate na Assembleia. Estamos interessado na segurança da instituição e da cidade, e tentando manter a barra politicamente nivelada.