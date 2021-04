Bélgica e Holanda tiveram grande sucesso enquanto Portugal escapava do medo

A Bélgica, que está no topo do ranking, sofreu oito gols contra a Bielorrússia e a Holanda venceu os últimos sete gols de Gibraltar, mas Portugal sofreu um revés antes de cair para Luxemburgo, na sequência das eliminatórias para a Copa do Mundo na noite de terça-feira.

Croácia, Sérvia e Noruega também tiveram vitórias, a Eslováquia chocou a Rússia e o País de Gales aumentou a campanha e venceu no final da temporada contra a República Tcheca. A Bélgica empatou 1-1 com Sex no fim de semana, mas sua segunda vitória no Grupo E veio de forma determinada.

O técnico Roberto Martinez deu chances aos seus muitos jogadores marginais, e Hans Vanagan e Leandro Trozard marcaram duas vezes, enquanto Michi Badshuai, Jeremy Togu, Denis Breit e Christian Pentake também marcaram.

A Bélgica lidera a tabela com sete pontos em três jogos, perdendo por 1 a 0 para o País de Gales, três pontos à frente da República Tcheca, com Daniel James levando Gareth Bale à vitória de um cruzamento. O galês tem três pontos.

Ambos os lados terminaram com 10 homens depois que Patrick Schick encontrou o vermelho para sexo no meio do jogo, enquanto Connor Roberts foi expulso pelos anfitriões pouco antes do gol da vitória. A Holanda não igualou a sua vizinha Bélgica, mas quatro golos na nona parte da segunda parte ajudaram-na a vencer Gibraltar no Grupo G.

O golo de Steven Perguis apenas separou as equipas ao intervalo, mas Luke de Jong, Memphis Debay, Giorgio Wijnaldum e Tony Malone marcaram rapidamente golos consecutivos, antes de Tony van de Peek adicionar o sexto para dar a Depp a sua segunda vitória. Vitória por 7 a 0 sobre San Marino em 1993.

A Holanda tem seis pontos, um dos quais foi o empate de 3-3 com a Letônia, atrás da Turquia. A Turquia liderou o grupo, derrotando a Holanda e a Noruega da melhor maneira possível, mas a Letônia não conseguiu a terceira vitória consecutiva com Davis Igns no final.

O Luxemburgo, que derrotou a Irlanda por 1-0 no jogo do Grupo A no fim-de-semana, assumiu a liderança contra Portugal, mas o português Gerson Rodriguez agradeceu o golo na marca da meia hora para mais um final emocionante.

Mas Diego Jotta empatou no segundo minuto da prorrogação no final do primeiro tempo, com Cristiano Ronaldo destacando sua equipe no início do segundo tempo. O suplente João Palhinha fechou a vitória aos 80 minutos, com Portugal a assumir a liderança.

Estão empatados com sete pontos em três jogos com a Sérvia, para quem Alexander Mitrovic marcou dois gols na vitória por 2 a 1 sobre o Azerbaijão. Ele já marcou cinco gols na campanha.

A Croácia venceu por 3-0 em Malta, com os suplentes do segundo tempo Ivan Perisic, Luka Modric e Josep Breccal liderando o vice-campeão da Copa do Mundo de 2018 no Grupo H.

Depois de uma derrota por 2 a 1 para a Eslováquia, a Croácia somou seis pontos em três jogos, com Robert Mack atacando o vencedor aos 74 minutos sobre a Rússia por um gols de diferença.

No Grupo G, a Noruega venceu o Montenegro por 1 a 0, com Alexander Sorlot marcando a vitória no primeiro tempo, levando a equipe para seis pontos, empatando Montenegro e Holanda. Os campeões mundiais França, Inglaterra, Espanha, Alemanha e Itália avançaram para a fase de qualificação na noite passada.





Europeu da Copa do Mundo de 2022 Resultados de elegibilidade zonal

Grupo A: no Luxemburgo; Luxemburgo 1 (Rodriguez 30) Portugal 3 (Jota 45 + 2, Ronaldo 51, João Palhinha 80); Em Baguio: Azerbaijão 1 (Makhmudov 59-pen) Sérvia 2 (A. Mitrovic 16, 81)

Grupo E: Cardiff: País de Gales 1 (James 82) República Tcheca 0; Em Louvain, Bélgica: Bélgica 8 (Patshuai 14, Wanagan 17, 89, Trosard 38, 76, Toku 42, Brad 49, Pentágono) Bielorrússia 0

Grupo G: Gibraltar Gibraltar 0 nos Países Baixos 7 (Perquis 42, L. D. Zhang 55, Debe 61, 88, Vijnaltham 62, Malen 64, Van de Peek 85); Em Podgorica: Montenegro 0 Noruega 1 (Sorlot 35); Em Istambul, Turquia: Turquia 3 (Kenan Karaman 2, Hakan Kalhanoklu 33, Burak Yilmas 52) Letônia 3 (Savalnix 35, Ultrikis 58, D. Iconics 79)

Grupo H: Em Rijeka, Croácia: Croácia 3 (Perisic 62, Motrik 76 pen, Brekalo 90) Malta 0; Em Nicósia: Chipre 1 (Pitas 42) Eslovênia 0; Em Trincomalee, Eslováquia: Eslováquia 2 (Tela 38, Mac 74) Rússia 1 (Mario Fernandez 71)