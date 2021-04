Canadá acolhe ‘feito naturalmente’

O Objetivo do Digital “Made in Portugal Naturalmente “ Captar o interesse de clientes internacionais, oferecendo inovações, alicerçadas na qualidade e tradição, oferecendo produtos portugueses e o seu valor distintivo. A campanha será lançada simultaneamente na Espanha, França, Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos e Canadá e durará até 2021.

Esta campanha irá informá-lo sobre a qualidade dos produtos portugueses através de showroom virtual 360º com vídeo promocional sobre os produtos das duas categorias e Made in. Portugal. Todos os materiais promocionais estão disponíveis https://www.portugalnaturally.pt, Pode aceder ao directório de empresas portuguesas para promoção de parcerias e comércio internacional.

“Canadá É um Portugal Avaliando clientes-chave nessas áreas, como sustentabilidade, criatividade, tradição, funcionalidade, confiabilidade e qualidade. Os valores que diferenciam e promovem a confiança deste mercado nos produtos portugueses, naturalmente ‘premium’ e personalizados, procuram satisfazer os clientes exigentes.“, Disse o Presidente da AICEP, Luís Castro Henriques.

O Home Cluster é caracterizado pela tradição de habilidade, qualidade e foco no cliente. Abrange as áreas do mobiliário, iluminação, têxteis-lar, utilidades domésticas, cerâmicas decorativas, cutelarias, vidros e cristais e é reconhecida pela sua capacidade de inspirar inovação, criar tendências e, sobretudo, pela sua tradição artesanal no mercado internacional.

Seguindo as novas tendências, os materiais de construção portugueses estão fortemente alicerçados na inovação e na tecnologia, oferecendo uma gama diversificada, de elevado desempenho, sofisticada e bem desenhada. Esta área inclui os seguintes domínios: pedras decorativas, olaria, madeira, cortiça, metais, cimento, gesso, betão e obras afins, plásticos, tintas e vernizes e vidro.

Portugal Um país onde cultura e tradição convivem com design e tecnologia e P&D. Qualidade, fiabilidade e exclusividade caracterizam a produção de produtos portugueses, sendo a escolha dos principais clientes internacionais. Com uma história de quase nove séculos, Portugal Um país inovador, sofisticado e com perspectivas, onde a sustentabilidade é uma prioridade.

AICEP – Empresa Portuguesa de Comércio e Investimento Através dos seus escritórios, a empresa pública promove o investimento industrial, o impulso ao aumento das exportações e a internacionalização das empresas portuguesas e da economia portuguesa Portugal E sua rede Representantes Em mais de 50 países.

