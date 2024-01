Mourinho é duro com Massimo Mauro: o que realmente está por trás das palavras do português

José Mourinho enlouqueceu após o jogo Roma-Cremonis ao responder a algumas declarações de Massimo Mauro: o verdadeiro motivo

Joes normais Mourinho. Depois de voltar contra Cremonês Isso os enviou para as quartas de final Copa italiana Onde você vai encontrar isso? Lácio Dentro de uma semana, o Special One apareceu na frente das câmeras normais do 'Mediaset' Entrevista pós-corrida. E certamente não decepcionou o público de forma consistente.

Foi o ataque ou resposta a Massimo que gerou o debate Mauro Sobre o que Conjunto de mídia Ele é um comentarista. Embora ele não estivesse no estúdio ontem à noite. “É útil respeito às nossas dificuldades. Para um ex-jogador de futebol Não respeite as pessoas Mau é quem come do mesmo prato em que comeu. Na verdade, ele ainda come, porque certamente não vem até você pelo rosto bonito, mas também por algum dinheiro”, disse Mourinho. Por trás das palavras dos portugueses estão as palavras ‘imprensa’ há poucos dias Roma-Nápoles De Massimo Mauro: “O comportamento dos jogadores estava lá questionável. Vi um jogo cheio de erros e brigas, Falta de espírito esportivo Eu acho que é um Estratégia precisa da equipe de Mourinho. É ainda mais sério porque vai O futebol é contra o espírito“. foram as palavras que chegaram a sua vez Muito difícil Por ex-jogador Juve, Conhecido por suas ideias e pensamentos, são sempre muito animados e debatidos.

Massimo Mauro, Mourinho sobre Sabadini: “Aqui está o que o incomodava”

Moriho demorou muito pedregulho, Pressionado pela pergunta de Sandro Sabatini Ele falou sobre isso novamente na 'Radio Radio' esta manhã: “Parecia mais desagradável ouvir isso lá do que ouvir agora. Eu acredito embora Não é apenas divertido. Estou furioso com Mourinho, mas todos apontam que a abordagem não é um jogo justo quando ele aparece no banco contra os árbitros. Eu acredito que A Mourinho, Talvez ele tenha compilado à imagem do Mauro, e eles também estão arrependidos Algumas afirmações sobre o fato de você jogar mal, no fracasso é uma palavra que magoa quem sofre. “Não se espera certas frases de ninguém em campo ou do banco”, explica o jornalista.

De uma forma ou de outra, o Special One pode ter tido a chance de responder a todos aqueles que o criticaram nos últimos anos – tanto ex-jogadores quanto treinadores ativos. Veja também conflitos com Sassuolo Ou as palavras de Palladino há algumas semanas. Enquanto isso, os fãs são seus fãs Roma Eles levantam Mourinho Para a resposta Mauro, Historicamente não é muito bom para os Giallorossi, independentemente da camisa e da defesa do clube. Esses fatores podem ser a principal razão para isso Roma Espere uma atualização dos portugueses.