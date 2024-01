Emanuele Bosolo culpa Luca Campana, um eletricista que se feriu na véspera de Ano Novo. Mas ele nega que “nunca tenha tocado em uma arma”.

Depois do grande susto do Ano Novo, Luca Campana ainda não se recuperou. O eletricista de 31 anos, sobrinho do vice-presidente da Subsecretaria de Justiça Andrea Delmastro, “ficou chocado, teve que perceber o que aconteceu com ele. diz a família – e agora Luca quer esquecer esta aventura.” No entanto, desde ontem de manhã, Emanuele Pozzolo, deputado da FdI, denunciou à polícia uma festa no dia 31 de dezembro nas instalações da antiga Creche Rosazza com uma mini pistola calibre 22.

Emanuele Bosolo, o “problema” da festa de Ano Novo: a reação do Primeiro-Ministro e a hipótese de suspensão

Recusa

O tiro que feriu Campana na coxa foi disparado de um revólver North American Arms, seguido pelo político, “mas não fui eu quem atirou”, garantiu Pozzolo aos investigadores. Acrescentando: “Talvez ele tenha se machucado ao pegar uma arma que havia caído no chão”. A resposta de Campana não deixou margem para interpretação: “De jeito nenhum. Não aconteceu como diz Bozolo. Nunca toquei naquela arma, muito menos a peguei do chão.” Vários depoimentos de participantes da festa parecem convergir: um deputado do FDI segurando na palma da mão uma mini-arma de dez centímetros de comprimento e 130 gramas. ” Ele não apontou para ninguém, segurou-o na mão e o tiro pode ter saído. Involuntariamente, claro que sim, mas esse tiro disparou”, diz um dos presentes. Quem não consegue entender o fato de Pozzolo ter tirado a arma do bolso como os outros. Era uma e meia e até aquele momento nenhum de nós havia emitido nenhum som. Éramos contra, também havia crianças e animais de estimação. Além disso, esse cara não foi convidado para a festa e passou para lhe desejar feliz aniversário. Restavam cerca de vinte amigos quando o tiroteio ocorreu na sede da Pro Loco em Rosazza, um vilarejo de 99 habitantes na região de Biella. Cerca de dez pessoas já haviam voltado para casa, incluindo a prefeita Francesca Delmastro, irmã do vice-secretário da FdI, que estava no pátio com um carro. “Pozzolo chegou no final da noite e nós saímos: ele estava feliz, pegou a arma sem ninguém pedir e de repente o tiro explodiu”, confirma outro dos presentes. Todos se lembram do medo do golpe repentino, de Campana deitado na mesa depois de perder muito sangue, da pressa para levar as crianças para a sala ao lado e acalmá-las, e do frenesi de chamar os socorristas.

Mais seis armas

As provas, obtidas pela promotoria de Biella, incluíam o histórico de Pozzolo de ferimentos negligentes, ignições e explosões perigosas e falta de posse de armas. A declaração do deputado também consta dos documentos: “O tiro saiu da minha arma, mas não fui eu”. Os resultados de Stubb podem ser decisivos, seis horas após o incidente o político foi testado para presença de pólvora: cotonetes nas mãos direita e esquerda, o casaco, a lã e as calças usadas, os Carabinieri da Pharma Ris são os responsáveis ​​pelos resultados. As roupas de Pozzolo também deveriam ser levadas aos laboratórios, mas ele se recusou a entregá-las e apelou da proibição parlamentar. Luca Campana, por sua vez, ainda não apresentou queixa: “Temos sessenta dias – explica seu advogado Marco Romanello -. Decidiremos juntos o que fazer quando ele se recuperar”. ) iniciou o processo de cobrança, moveu seu residência há alguns meses em Campiglia Cervo, a dois quilômetros e meio de distância.Rosazza.Ao contrário do revólver do Ano Novo, estas seis armas não serão apreendidas imediatamente: na verdade, a lei prevê que Bosolo possa apresentar contra-argumentos dentro de uma semana.

