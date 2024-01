O caso de Pozzolo: Campana, 'Quero voltar para a minha vida' – a última hora

Andrea Campana, 31 anos, baleado por uma arma do deputado Emanuele Pozzolo durante a comemoração do Ano Novo em Rosazza (Biella), fez hoje seu primeiro passeio pela sua casa em Cantello, também no bairro de Biella. , onde passa seus momentos de lazer. “Ainda preciso superar o choque”, explicou ele. Entretanto, durante o dia, dirigiu-se ao Ministério Público de Biella com o seu advogado, Marco Romanello, para apresentar queixa, e foi interrogado pelo procurador-adjunto, que sublinhou que sem queixa as suas audiências pré-julgamento de dez dias não seriam necessárias. continuar.





Ele pensou alguns dias antes de prosseguir com a denúncia, talvez por estar envolvido em uma história maior do que ele, e fala em “dias difíceis”. Ele também se assustou ao ser confrontado com a história do disparo da arma do MP. “Havia crianças na festa – acrescentou – os meus filhos também estavam lá, mas estavam numa sala diferente”.





Falando nisso, ele ainda é auxiliado por muletas, mas deverá conseguir recuperar totalmente todas as suas funções até a próxima semana. “Quero que ele volte à sua vida normal”, ele insiste.



