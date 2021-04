Antevisão: Luxemburgo vs Portugal – Previsão, Notícias do Grupo

Game Mole Preview Terça-feira o confronto de eliminatórias da Copa do Mundo entre Luxemburgo e Portugal, incluindo previsões, notícias de times e possíveis classificações.

O objetivo é manter o ímpeto de sua vitória surpreendente sobre a República da Irlanda, Luxemburgo Prepare-se para a guerra contra Portugal A equipe A nas eliminatórias da Copa do Mundo na terça-feira.

Portugal empatou em 2 a 2 com a Sérvia na noite de sábado, a última vez que os anfitriões chutaram na direção certa a caminho do Catar.

Antevisão da Partida

© Reuters

Uma das noites mais humilhantes da história do futebol irlandês terminou antes do Luxemburgo Gerson Rodriguez Ele caiu com um golo imparável aos 85 minutos no Estádio Aviva Stephen KennyA dolorosa espera pela vitória continuou e cenas de desmaios incontroláveis ​​continuaram em Luxemburgo.

Luke HoltsHá três dias, eles sofreram uma derrota em amistoso para o Catar por 1 a 0, então não deveriam desafiar os três em Dublin, mas os Leões Vermelhos mostraram a verdadeira natureza do saque e venceram sua sétima partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo desde 1934.

No entanto, certamente não se espera que Luxemburgo retenha um dos dois primeiros nos próximos meses, e uma vitória é o seu melhor número em uma campanha de qualificação – que alcançou em suas tentativas fracassadas de fazer as últimas três partidas – portanto, uma vitória na segunda grupo seria um resultado respeitável desta vez.

A equipe de Holt avançou para o terceiro lugar no grupo – um jogo com um ponto atrás de Sérvia e Portugal -, mas perdeu cinco das últimas sete partidas em casa e, em seguida, seus espectadores do meio-campo serão eliminados da última vez por uma noite ruim contra a Sérvia.

© Reuters

Não há ar de controvérsia em torno Diego jotaDois tópicos ou respostas bem entendidos Alexander Mitrovic E Philip Caustic, Mas um fim dramático para a guerra de Portugal com a Sérvia acabou levando a Cristiano Ronaldo O apito final soou no sábado, rasgando a armadura do capitão e jogando-a no metrô.

O cinco vezes vencedor do Ballon d’Or pensou que tinha vencido para o seu lado nos últimos imperadores da competição, mas Stephen Mitrovic De alguma forma, conseguiu arruinar sua tentativa antes de parar Bernardo silvaNa sequência, embora Ronaldo estivesse zangado com o Linesman, sentiu que a bola tinha realmente cruzado a linha.

No entanto, sem nenhuma tecnologia de linha de gol disponível para confirmar ou anular a decisão, Ronaldo registrou por suas dificuldades quando a Sérvia agarrou um ponto merecido. Fernando santosHomens que começaram a qualificação depois de passar pelo Azerbaijão no primeiro dia de jogo.

Os campeões da Europa e da Liga das Nações estão atrás da Sérvia no placar após um empate dominante, mas a turnê de Luxemburgo marca a oportunidade perfeita para estrelas mundialmente famosas selarem seu poder no grupo por Portugal antes de retornar aos seus respectivos clubes, e eles perderam por pouco uma de suas últimas 11 viagens de casa.

Além disso, Portugal trouxe tropas para os últimos 10 encontros com Luxemburgo – marcando 34 gols e sofrendo apenas um na época – e a única vitória dos anfitriões na qualificação para a Copa do Mundo de 1962 foi por 4-2. Outubro de 1961.

Eliminatórias para a Copa do Mundo de Luxemburgo – Formato Europa:

Formato de Luxemburgo (todas as correspondências):

Portugal qualifica-se para a Copa do Mundo – formato Europa:

Formato de Portugal (todas as correspondências):

Notícias da equipe

© Reuters

Luxemburgo não precisa consertar o que não está quebrado, e seria difícil para Holts derrubar qualquer membro da equipe que começou no Aviva Stadium no fim de semana.

Defensor experiente Lars Gerson Portanto, a menos que o gerente de hospedagem escolha cinco pessoas para mitigar o ataque generalizado de Portugal, pode ser limitado a um olhar do banco.

Irmãos Vincent Dil E Oliver Dil Arrume a casa das máquinas mais uma vez, cara, mas o mais velho da família – Sebastian Dil – era uma alternativa não utilizada contra a Irlanda, e era improvável que fosse forçado a entrar no time aqui.

Um golpe para Portugal, mas um impulso para o Manchester United, Bruno Fernandez Ele marcou o segundo cartão amarelo da partida contra a Sérvia e foi suspenso para a viagem a Luxemburgo Ruben Neves Ser preenchido.

No entanto, o jogador da equipe de Neves no Wolverhampton Wanderers João Mout Dinho O último nem sempre está envolvido, e mesmo perdendo isso, pode dar Renato Sanchez Oportunidade de impressionar o gerente.

Dada a agenda agitada e os resultados decepcionantes da última vez, o Santos com certeza substituirá o pelotão novamente Nuno Mendes, Domingos Durde E Joa Felix Para começar, tudo está em polêmica.

Luxemburgo Possível Sequência de Início:

Morris; Martins, Mahmudovic, Sonot, Jones; Martins Pereira; Rodriguez, Barrero, o. Dil, V. தில்; Sinani

Possível escalação inicial de Portugal:

Lóbulos; Cedric, Durde, Dias, Mendes; Pereira, Sanchez, Neves; Jotta, Ronaldo, Felix

Dizemos: Luxemburgo 0-3 Portugal

Portugal está satisfeito por ter ficado um pouco decepcionado durante as duas primeiras partidas, mas Ronaldo e Go estarão mais determinados do que nunca para responder ao último revés desta semana. Os donos da casa merecem muito respeito depois de vencerem os irlandeses em seu próprio território, mas a equipe de Santos deve ser de maior qualidade para os Leões Vermelhos, e aqui só podemos esperar uma vitória confortável para Portugal.