Parece que o Grupo G da UEFA será um tumulto, já que quatro seleções venceram, com três vitórias cada em três jornadas.

A Turquia liderou por dois gols, enquanto a Letônia, que não foi uma das quatro, não conseguiu completar a tentativa em três jornadas, enquanto Holanda, Noruega e Montenegro se juntaram Estrelas da lua Em primeiro lugar e no conflito pelo seu atracamento automático no Catar.

Noutro lugar, o País de Gales recuperou as suas esperanças no Campeonato do Mundo num jogo contra a República Checa com dois cartões vermelhos e um golo, enquanto a Bélgica recuperou após um susto precoce de oito e Portugal venceu o Luxemburgo.

Haverá mais 15 jogos de qualificação para a Copa do Mundo da UEFA na quarta-feira para completar a pausa internacional, incluindo Inglaterra e Polônia e Áustria contra a Dinamarca.

Turquia 3-3 Letônia

A Turquia, que derrotou a Noruega por 3-0 e a Holanda por 4-2, tem uma vantagem de três pontos, apesar de uma vantagem de 2-0 e 3-1 sobre a invicta Letônia.

A.C. Hagan Calhanoklu, do Milan, ajudou Kenan Caraman no segundo minuto, e Bruck Yilmas marcou de pênalti aos 33 minutos para dar à Turquia uma vantagem de 3-1.

Mas Roberts Ultriquis e Davis Ilkonis marcaram na última parte, quando a Letônia interrompeu suas esperanças de morte na Copa do Mundo ao somar um ponto após derrotas para Montenegro e Holanda.

Montenegro 0-1 Noruega

Mohamed Elyonsossi Alexander Sorlot marcou no primeiro tempo, enquanto a Noruega montou um primeiro tempo complicado em um segundo tempo complicado e avançou para 2W-1L no Grupo G.

Os seis pontos da Noruega são semelhantes aos de Montenegro e Holanda, mas são os últimos dos três, enquanto a Turquia tem um ponto a mais que os noruegueses.

Sorlot lidera a Noruega. Excelente ajuda de Elyounoussi de pic.twitter.com/ZaOFV1tzLD – ESPN FC (SPESPNFC) 30 de março de 2021

País de Gales 1-0 República Tcheca

Ambas as equipes terminaram com 10 jogadores em Cardiff, onde o País de Gales evitou uma largada de 0 a 2 graças a um ala do Manchester United.

O País de Gales venceu depois de perder para a Bélgica no primeiro dia do Grupo E, com Daniel James marcando um Gareth Bale quatro minutos depois que Connor Roberts foi expulso por um companheiro de equipe aos 81 minutos.

O País de Gales venceu por 8-2 no primeiro tempo, quando Patrick Schick of Sex foi expulso aos 48 minutos, mas os anfitriões não conseguiram encontrar o seu primeiro jogador até 10v10.

Luxemburgo 1-3 Portugal

Portugal superou a desvantagem do intervalo em Luxemburgo com uma vitória por 3-1 sobre Cristiano Ronaldo, Diego Jotta e João Palhinha.

Luxemburgo venceu a República da Irlanda em sua primeira partida, causando pesar ainda maior contra Ronaldo & Co.

Gerson Rodriguez, do Dínamo de Kiev, parou os convidados 30 minutos depois, aumentando as preocupações de Portugal com a lesão de João Félix antes do intervalo.

Mesmo assim, apresentou a estrela do lobo Point OTAN, que mudou o jogo com algumas ajudas. Toda a ajuda veio de jogadores da Premier League, na verdade, Joa Concelo do Man City teve outra.

Mais um título de Diego Jota! 🔥 Agora ele tem 6 gols em 5 partidas para Portugal pic.twitter.com/2NCiMXOvb9 – ESPN FC (SPESPNFC) 30 de março de 2021

Em outro lugar

Azerbaijão 1-2 Sérvia

Bélgica 8-0 Bielorrússia

Gibraltar 0-7 Holanda

Chipre 1-0 Eslovênia

Croácia 3-0 Malta

Eslováquia 2-1 Rússia

