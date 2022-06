Ziyech e Asensio, Milan trabalham lá. A primeira compra veio. Charles De Ketelaree e outras partes do mercado

MilanNews.it

O primeiro acordo com o AC Milan finalmente chegou ao Milan. Com a chegada de Divock Origi abriu-se o mercado de transferências do AC Milan e haverá os primeiros anúncios nos próximos dias, com a gestão agora contratada para continuarem juntos, assim como Alessandro Florenzi e Junior Messias. Depois de um mês difícil a cidade de Milão começa, algumas negociações não terminaram, depois de ver Batman e outros conversando com Jorge Mendes, pessoas como Renato Sanchez podem subir. O Milan tem que fazer isso, eles ainda esperam fechar o português do Lille e fazer a tentativa final. Ainda há esperança. Não se deve esquecer que os rossoneri ainda têm um soldado e se chama Yasin Aadli.

Se Batman falhar, os rossoneri podem atribuir a maior parte dos custos ao meia-atacante. Os nomes de Hakim Ziyech e Marco Asensio são válidos, mas comprá-los não é fácil. A demanda real pelos espanhóis ultrapassou 25 milhões, e isso é muito alto para um jogador com apenas um ano de contrato. Asencio, por outro lado, está pedindo um salário de 6 a 7 milhões para se mudar para outro time e quer melhorar seu salário atual em Madri. Por outro lado, a fórmula para Ziyech seria digna de crédito, mas teria que ser examinada para aproveitar o mandato de crescimento e levar em consideração o cancelamento de empréstimos de dois anos. Portanto, precisamos encontrar a solução certa com os Blues, enquanto o jogador precisa de uma contribuição parcial para o salário do Chelsea. Estas são as condições atuais, mas o Milan continua a implementá-las. Este é o sinal positivo.

Em breve haverá uma nova atualização com os agentes de Charles de Gaeteller, o talento do Club Brooke continua satisfeito, mas precisamos reduzir a demanda econômica para a empresa belga. O jovem de 21 anos faz com que todos na comunidade concordem que será o investimento mais apreciado por todos. Neste momento não há negociação no papel de zagueiro central para Francesco Azerbaijão, estes são os rascunhos de Gaza Milan. Mas de qualquer forma um reforço virá nessa parte do campo. As visitas médicas de Origi à Clínica La Madonna esta manhã foram ao escritório para assinar o contrato.