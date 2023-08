Africano Quente, Aproximando-se da Despedida; Data do Ponto de Virada Confirmada! [Mappe] » ILMETEO.it

Tempo: Quente Africano, Adeus Aproximando-se; Data do Ponto de Virada Confirmada! [Mappe]

Parada Quente!! A temperatura vai cair em alguns dias.Mais confirmações sobre a cessação do calor intenso esperada na nova semana. A data está aí! Mas vamos dar um passo para trás e ver o que acontecerá no futuro imediato.

Nos últimos dias as temperaturas já subiram em vários pontos do país e está a fazer calor! Porém, pelo menos até sábado, 19, o calor apareceu de forma moderada. No entanto, esse pode não ser o caso nos próximos dias, pois a alta pressão anti-saariana se fortalece ainda mais na região mediterrânea ocidental que circunda nosso país.

O primeiro e mais claro sinal do esperado aumento do calor já se fará sentir nas próximas horas, quando as temperaturas máximas atingirem a fasquia dos 36/37°C em muitas zonas do centro, norte e Sardenha.

Mas o verdadeiro tempestade de calor Esperado na nova semana. de segunda-feira dia 21 De facto, as temperaturas vão aumentar na maior parte do país, com o calor forte a atingir novamente todo o centro-norte mas parte do sul. Começaremos a ver picos perto dos 38/39°. Pico de 40 °C no Vale do Pó, Sardenha e C nas áreas centrais do interior, especialmente na Toscana. Alguns graus abaixo no sul, especialmente nas costas jônicas de Taranto, Caserta, Siracusa, Agrigento e Basilicata, embora seja muito disputado.

As temperaturas máximas esperadas são expressas no mapa que propomos abaixo quinta-feira, 24, provavelmente o dia mais quente da semana. Notamos como nas áreas coloridas é alto Picos ainda mais altos são detectados 40°C. A temperatura máxima é esperada na quinta-feira, 24 de agostoMas para quem gosta de ar puro, as más notícias vão acabar, a banda atmosférica vai começar a tocar músicas bem diferentes no final de semana.

Um ciclone ameaçador desce do norte da Europa De facto, isto obrigaria a um recuo decisivo do anticiclone africano para latitudes mais adequadas às suas raízes, abrindo assim caminho a uma deterioração acentuada do clima proveniente das regiões do norte. A data em questão, se tudo se confirmar posteriormente, será domingo, 27 (Até ontem era dia 25 mas o Centro Europeu mudou as cartas no calendário atualizado) quando fortes temporais começam a atingir partes do norte, sobretudo com relevos e as primeiras quedas de temperaturas ligadas.

A partir deste dia, o quadro meteorológico poderá sofrer uma viragem, sobretudo nas regiões centro e norte onde o calor parecerá recuar, diminuindo mais de 10°C face aos dias anteriores.

No entanto, há uma aura de incerteza na frente de previsão, pois os Centros Computacionais Internacionais ainda não encontraram o “equilíbrio perfeito” não em termos de mudança, mas em termos de tempo.

Sempre que essa mudança for implementada, teremos a primeira crise grave da temporada de verão! Deixe-me ser claro, por mais quente que seja a temporada, haverá muito tempo para se recuperar. grande calor Mas um final de verão clássico com temperaturas agradáveis ​​e às vezes até noites frias e madrugadas.

Claro que daremos mais detalhes nas próximas atualizações.