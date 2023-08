Neymar, que já havia sofrido lesão na Arábia Saudita, teve estreia adiada

Neymar chegou recentemente ao seu novo clube, o Al-Hilal, com muito alarde Na Arábia Saudita Não posso treinar com uma lesão leve. A revelação foi feita pelo treinador principal do clube, Jorge Jesus, que ficou surpreendido ao ver o jogador convocado para a seleção brasileira. O técnico disse que a estreia do jogador de 31 anos, que deixou o Paris Saint-Germain, pode ser adiada para meados de setembro. No entanto, não há confirmação até o momento.