Criança morre em Cretone Spa; quatro pessoas sob investigação Relatórios técnicos de segurança

Passaram-se poucos dias: as primeiras entradas no registo de suspeitos deram-se com a morte do pequeno Stepan, um menino russo de 8 anos que se afogou nas Termas de Cretone e foi sugado para o cano principal de captação de água. lago. São quatro que, por motivos diversos, são pessoas que trabalham no sistema de calefação entre os municípios de Palompara Sabina e Passo Corse.

A criança morta em dem de Creedon, seu tio: “pego pelas mãos, mas os pés de Stephen ficaram presos naquele cano sem prato”

Criança morre em spa; quatro pessoas sob investigação

Após abrir inicialmente um processo contra desconhecidos por homicídio culposo, o Ministério Público de Tivoli também se prepara para elaborar laudos técnicos. Infelizmente existem muitos aspectos que precisam ser cristalizados para elucidar a mecânica de um único acidente. Ontem em Misano Adriatico, província de Rimini, uma menina de 12 anos entrou em coma depois que seu cabelo ficou preso na mangueira de sucção da piscina do hotel onde ela estava hospedada com seus pais por vários minutos.

Em Cretone, após as inspeções dos carabinieri da empresa Monterotondo, após a inspeção do pessoal da ASL Roma 5, deve-se esclarecer por que o desejo de água começou quando ainda havia clientes no spa. Stephen foi sugado para um tubo sem grade, ele estava na piscina após o anúncio de saída das piscinas ter sido dado minutos antes. Sua irmã mais nova estava com ele e seus pais estavam nervosos. A menina, não o vendo, foi até o pai e disse-lhe que “Stephen se foi” e, por causa de sua idade, não conseguia imaginar o que estava acontecendo. Na verdade, a primeira ligação para o 112 veio às 18h32. A pessoa que ligou era uma mulher, presumivelmente uma cliente, pois ela não se identificou como funcionária do estabelecimento. Ele disse que os pais estavam gritando e uma criança caiu na piscina.

Liguei para 112 às 18h32

Após 40 segundos, a ambulância foi acionada, ao mesmo tempo, o corpo de bombeiros e os Carabinieri de Monterotondo. Mas Stephen já estava no metrô há pelo menos dez minutos. De facto, de acordo com as provas recolhidas pelo exército, aqueles que tentaram resgatá-lo, não conseguindo retirá-lo do cano onde estava preso devido à pressão, já tinham saltado para o tanque às 18h15. “O pai tentou tirá-lo, mas não conseguiu porque suas pernas estavam presas”, disse o tio do menino. Foi difícil até para os mergulhadores, e no final a parede da piscina quebrou, o cano de esgoto rachou e o corpo não foi retirado da boca do tanque. Segundo especialistas, é impossível parar o ralo, não há nada eletrônico, o único jeito é fechar o cano no mesmo local onde abriu ou dentro da piscina onde Stephen foi parar. E isso porque não há torneira. Como isso aconteceu? Nunca existiu ou foi removido e substituído? Relatórios técnicos e verificações de como a gestão da planta garantiu a segurança das piscinas ao longo dos anos ajudarão nesse propósito.

medo no hotel

Uma tragédia semelhante pode ter ocorrido na piscina de um hotel em Misano Adriatico, na província de Rimini: uma menina suíça de 12 anos foi levada às pressas para o hospital depois que seu cabelo foi sugado pela sucção de uma piscina particular. Acontece que ela não precisa de salva-vidas. Para salvar o jovem turista, o aspirador mecânico teve que ser desativado, e só assim a jovem, há tanto tempo livre, pôde emergir novamente. Ele foi ressuscitado por 118 paramédicos que correram para o local e depois foram levados para o Rimini Nursing Hospital, onde foi hospitalizado com prognóstico confidencial. Segundo os médicos, a vida do paciente não corre perigo. As inspeções dos Carabinieri no alojamento começaram imediatamente para reconstituir o que havia acontecido e verificar quem era o responsável. A pequena dimensão da piscina não obriga à presença de serviço de salva-vidas. Embora a história seja semelhante a Crito, existem algumas diferenças. Os acidentes certamente estão se tornando cada vez mais frequentes: em 7 de agosto, um menino de dois anos se afogou na piscina de sua casa em Asti, em 11 de agosto na piscina de um parque aquático em Monopoli e em 14 de agosto outro menino de quatro anos se afogou . Um menino de três anos morreu afogado em Catania, ainda na piscina de sua casa.

