De volta ao campo assim que a bola chegar

Al Nasser, de Cristiano Ronaldo, é o último da classificação depois das duas primeiras jornadas na Saudi Pro League: o campeão português acabou num vídeo viral graças a um erro sensacional, mas há gente pior do que ele… o seu guarda-redes.

Depois do sucesso em Liga dos Campeões Árabe – Seu bom humor foi um tanto arruinado por não ter entregado o prêmio de MVP das Finais ao derrotado Milinkovic-Savic – Cristiano Ronaldo O saudita provou pão muito duro no início do campeonato Al Nasser Começou muito mal, com duas derrotas nos dois primeiros jogos. Na primeira partida – se perderAl Itifaq Apesar de Gerrard ter preparado o golo madrugador de Sadio Mané para fazer o 2-1 – Ronaldo esteve ausente devido ao caos na final – e o português de 38 anos entrou em campo a 1′ do segundo dia ontem.Al Dhawan.

Um público amigo e um desafio fácil no papel contra um time que não entra nas fileiras dos clubes sauditas que bateram o peso dos campeões de ouro do futebol europeu nas últimas semanas. Al Dhawan parecia um golpe de sacrifício e, em vez disso, venceu a partida por 2 a 0.Adiantou-se aos 20 minutos da primeira parte e conseguiu resistir aos esforços do Al Nasser ao longo do jogo antes de marcar aos 96 minutos.

O desempenho de Ronaldo foi decepcionante, com o cinco vezes vencedor da Bola de Ouro – apesar de si mesmo – culminando em um vídeo que se tornou viral no qual ele deu um chute solo no goleiro adversário nos quartos de hora do segundo tempo. Ele desperdiçou uma oportunidade muito favorável e tentou desajeitadamente recusá-la. Momentos depois, o árbitro apitou impedimento para CR7, mas foi o suficiente para debochar dele nas redes sociais.Embaraçoso“e”Feito“.

READ Manchester United-Ronaldo se separando? Português no banco 90' Cristiano Ronaldo teve pena de Di Maria na última derrota do Al Nasser: um desastroso amistoso

Em vez disso, outro vídeo fez do goleiro do Al Nasser motivo de chacota., protagonista cujo comportamento não é exatamente o que se espera de um goleiro de um clube que quer vencer tudo em seu universo futebolístico. A partida estava aberta e o time de Ronaldo estava com a bola. Um zagueiro passa calmamente a bola para o goleiro Waleed Abdullah, mas havia um problema: nesse ponto ele se retirou para o jogo, com os olhos fixos em seus torcedores enquanto caminhavam silenciosamente em direção ao gol. Nesse momento, os gritos deste último alertaram o goleiro de 37 anos sobre o que estava acontecendo atrás dele, e Abdullah acabou virando e conseguindo bloquear a bola antes que ela fosse para a cobrança de escanteio.

Infelizmente, o goleiro do Al Nasr supostamente levou a bola para o fundo da rede duas vezes mais tarde na partida. Passadas as duas primeiras jornadas da Saudi Pro League, a equipa de Cristiano Ronaldo encontra-se no fundo da tabela classificativa.. Não é uma panacéia para o ânimo do campeão português, que quer vencer nas damas…