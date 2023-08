Roberto Colanino está morto. Olivetti, Telecom, Piaggio: protagonista da economia italiana

Roberto Coloninno, nascido em Mântua em 1943, faleceu: tinha oitenta anos.

Seu nome está relacionado piaggio, empresa controlada pela Immsi da qual foi Presidente e Diretor Geral. Recordamos a visita do Presidente em 2008. Giorgio NapolitanoPara mostrar a ele os métodos do grupo no sexagésimo aniversário.

Mas motocicletas e abelhas são apenas uma das empresas às quais Colaninno se dedicou.

há uma partida Fiam, Auto Parts, onde se tornou Diretor Geral. Em 1981 fundou em Mântua chokefi, autopeças listadas na bolsa de valores. Neste ponto, ele também ocupa cargos de primeiro nível em importantes multinacionais dos Estados Unidos.

Ele se tornou o CEO em meados dos anos noventa cortador de azeitona, em crise, e defende que devemos sair da TI: ele transforma a empresa em uma holding de telecomunicações. Em 1998, vendeu por mais de 7 mil milhões de euros a Omnitel, na altura o segundo operador nacional de telemóveis, primeiro aos alemães Mannesmann e depois à Vodafone.

Armado com esses recursos e dívidas, em fevereiro de 1999 ele lançou o maior esforço de aquisição visto na Itália até então: Aquisição da Telecom Italia por 60 bilhões de euros, foi lançado em 1997 graças à privatização desejada pelo governo Brody e terminou com a Tlc ganhando 51% da empresa. A operação, abençoada pelo governo D’Alema, ligava Hopa a Colaninno e Luxembourg box Bell a Emilio Gnutti, incluindo o ex-número um da Unipol, Giovanni Consorte, MPs e depois Fininvest. O banco americano Chase Manhattan atua como fiador. Na Telecom, Colaninno é presidente e CEO e presidente da Tim. 2001 veria a saída de Bell em favor da Pirelli e a renúncia de Colanino.

OmniaHolding e Omnia Invest são as holdings e empresas de investimentos que fundou, por meio das quais, após se aproximar da Fiat em 2002, comprou. imsi: Listada em bolsa e dedicada ao setor imobiliário. Em seguida, expanda o perímetro e ganhe controle Piaggio e IntermarineE aqui estamos em 2003.

Entre outras iniciativas de grande repercussão pública, em 2008 Colaninno – via AIDPI – foi um dos fundadores. Cai, uma companhia aérea italiana: Há “Capitães Corajosos” Eles compram Alitalia e Aeron Depois que Berlusconi parou de vender para a Air France para proteger sua identidade italiana.

Colaninno, um defensor do Partido Trabalhista desde os anos 2000, mais tarde se tornou presidente da nova Alitalia SAI, que nasceu em 2015 com a entrada da Etihad. Ele também deixou o conselho de administração da Alitalia em 2017.

Coloninno se casou com Oretta Schiavetti em 1969, aos 26 anos. Dois filhos, ambos trabalhadores: o primeiro, Matteo, nascido em 1970, é vice-presidente executivo do Grupo Piaggio, e vice-presidente de três legislaturas, chegando ao cargo de Ministro do Desenvolvimento Econômico no governo paralelo do Partido Democrata. Gerente de Gestão e Economia da Secretaria Nacional do Partido Democrático e Deputado pelo Italia Viva. O segundo filho, Michael, nascido em 1976, é diretor administrativo e gerente geral da Immsi, holding industrial responsável pela inovação de produtos e estratégia de marketing do Grupo Piaggio, e presidente da Acem, a associação europeia da indústria de motocicletas em Bruxelas. Participam equipes mundiais de motocicletas e scooters.