Bruno Conti estará no banco com Salernitana

O seleccionador de Portugal não vai poder sentar-se no banco dos Giallorossi frente aos Granadas devido a suspensão. O ex-meio-campista ocupará seu lugar

Jose Mourinho não pode dirigir Roma Fora do banco na primeira partida do Campeonato uma liga 2023/2024, contra o qual os Giallorossi jogarão Com Salerno Nas Olimpíadas. Capitolini está afastado dos relvados devido à suspensão imposta ao seleccionador de Portugal e ao seu adjunto Stefano. CoelhoEntão eles recebem sinais de Bruno contas. A bandeira do clube comentou sobre a honra e o ônus de manter a vaga do Special One para o primeiro dia de competição:

“Uma grande emoção. Obviamente o treinador Mourinho e Stefano Rabetti serão a sua voz em campo considerando a desqualificação: pediram-me para apoiar e mal posso esperar para dar o meu contributo. Eu sei disso. Haverá outra venda no Estádio Olimpico no domingo e da minha parte espero poder dar mais ânimo, desta vez o banco terá que passar por muitas adversidades, principalmente José. Em primeiro lugar, “quero agradecer publicamente pela oportunidade que me deu. Eu farei o meu melhor para ajudar. Gostaria também de agradecer ao staff do treinador pela forma como me receberam. Quero agradecer pessoalmente à família Friedkin por liderar isso. Clube: Quando a Roma liga, não posso deixar de atender, sinto o nosso público atrás de mim e já sei que vai ser lindo.