Mourinho-Sarri acende derby: “Pagliaccio” – CalciomercatoWeb.it

As tensões entre os dois treinadores são esperadas para um derby entre Roma e Lazio, mas relatórios recentes dos portugueses não são bem-vindos.

Alguns dias atrás, após a vitória contra VeronaJose Mourinho Ele fez uma série de declarações calorosas, não apenas sobre o desempenho de sua equipe – mas também com méritos para Niccolò. Zaniolo assim como na criança Volpado – mas também provocou seu rival direto, Mauricio Sari Em vista do aquecido derby do Capitólio Roma–Lácio Próximo domingo.

“Sempre penso no próximo jogo do calendário. Se um treinador pensa em um jogo específico em vez de se concentrar nele, ele pensa errado. Já tive experiências assim, é difícil conviver com isso quando você comete um erro “, disse o português que queria dar uma lição de vida ao seu rival.

Mou aponta o dedo, e aqui está a resposta de um superfoso

Essas declarações não foram tomadas com razão por torcedores adversários, muito menos por alguém como Emanuel. ArtifaniO fã de ‘Águias’, por sua vez, reiterou a transmissão ao vivo no canal da Twitch ‘TVPlay’: “Se as palavras de Mourinho forem bem-sucedidas, é uma grande vitória, caso contrário, ele precisa colocar um nariz de palhaço vermelho”.

Assim, o manual foi lançado. Para entender qual dos dois eternos rivais vencerá o outro, só resta esperar o inexorável avanço do tempo até o apito final da partida em questão.