Daniela Santanchè pede falência da Visibilia: comentário do ministro

É jornalista profissional desde 2007, com licenciatura em Ciências da Comunicação na Sapienza e mestrado em Jornalismo Digital na Bull em Roma. Trabalhou como editor em vários jornais locais e posteriormente na mesma função em plataformas de notícias nacionais. Ele também seguiu as redes sociais.















39













O Ministério Público de Milão apresentou um pedido de falência Editor de Visibilia, a empresa que até algumas semanas atrás era a Ministra do Turismo Daniela Santanchè, a primeira acionista. De acordo com os juízes que pediram a dissolução judicial, eles falaram de um “claro e óbvio estado de insolvência”. O mesmo advogado abriu um processo com uma falência hipotética.

A investigação começou com uma denúncia de membros da Visibilia

A investigação começou com uma denúncia dos acionistas minoritários da Visibilia. Segundo reportagem da Ansa, cargos de ex-diretores também são avaliados nesses casos SantangeEle fundou a Visibilia e atuou como presidente e CEO entre 2016 e janeiro passado.

A partir das primeiras informações divulgadas pelos órgãos de imprensa, o ministro Sandanse será investigado junto com outras pessoas por comunicações corporativas ilícitas.

Visibilia, Comentário de Daniela Sandance

Santanza negou a notícia através de uma referência ao seu advogado, Salvatore Sancho. “Sen. Santanché não foi investigado em nenhuma investigação criminal e não ocupou nenhum cargo na Visibilia Editor Spa por muitos anos; “um processo foi aberto por falência fraudulenta” não é verdade, apenas assumido em resumo, pois não há objetivo presunção de liquidação judicial da empresa”, lê-se na nota.

Objeções da Guardia de Finance

Nos últimos dias, conforme noticiado pela Anza, a mesma visibilia – listada Desenvolvimento Euronext Milão – Para comunicar um pedido de cancelamento.

Em um comunicado de imprensa emitido pela empresa, disse na audiência de 30 de novembro, “exercerá seus privilégios defensivos e contestará a existência da falência”.

Crédito da foto: ANSA

A nova Ministra do Turismo é Daniela Sandanse

Dívidas de Visibilia, de acordo com um arquivamento com o Ministério PúblicoAgência de Receitas Serão 984 mil euros. De acordo com a Guardia di Finanza, a própria empresa terá prejuízos em 2016. As supostas irregularidades referem-se a demonstrações financeiras em que “benefícios e ativos fiscais diferidos diferem dos reconhecidos”.

Dúvidas sobre o recebimento de fundos dos fundos dos Emirados

Um empréstimo assinado com um fundo em 2017 do ponto de vista do GdF Estados Árabes Unidos.

Fiamme Gialle esclareceu que um empréstimo obrigacionista convertível “permitiu a continuidade da atividade empresarial, mas na realidade, o valor da ação provocou uma regressão de 99,97%”.