Milan Meyer-Courier. Reafirmou

“Serão os cinco anos mais difíceis da história mais recente do Milan. Minha promessa: serei o prefeito de todos, encontrarei fórmulas para que todos participem da política municipal. Este é o verdadeiro segredo para tirar o máximo proveito de um momento difícil e aproveitar esta oportunidade Giuseppe SalahO ex-gerente da Expo, 63 anos, que desde 2016 é prefeito de Milão, está sediada na Comissão Eleitoral da ilha. Veja Frida. Nós lanchamos. Salah será prefeito por mais cinco anos. Mas o momento dos tempos felizes também é claro. Primeira vitória para os inimigos: “A política não precisa mais de tons altos”. Uma mensagem à esquerda central: não se preocupe, “o lado direito parece forte até que você olhe fixamente para ele.” Análise de sucesso seco contra Bernardo Racional de fechamento: A centro-esquerda não venceu na primeira rodada no Milan. Esse fato deve ser levado em consideração. “. Em 2011 não foi Pisabia, mas sim o arco-íris que se ergueu acima de Dioma e encerrou a longa temporada Formentini-Albertini-Albertini Biz-Morati. Não é a mesma sala em 2016 após o sucesso da Expo. Uma página à sua maneira histórica.





Dica de votação “Primeiro ponto: sim verdade, houve um desvio”. 47% dos milionários votaram: um pico negativo na história eleitoral “moderna” da cidade. Salah: “Aqueles que estão envolvidos na política só podem esperar que mais pessoas vão às urnas.” Mas há um, mas aqui: Se esses números forem confirmados, terei de 40 a 50 mil votos em relação ao primeiro turno de 2016. Acredite em mim e não se desvie da ideia de uma cidade italiana e europeia para implementar um plano preciso. Nesta estranha eleição com tantas listas – e nos próximos dias teremos de abrir uma reflexão – isto é um facto. Então obrigado: 1.150 candidatos, vereadores, voluntários … அனை Atrás da minha cara está o trabalho de todos. Sou menos qualificado do que muitos que trabalharam comigo.

Lição política Maneiras. E assunto. Formulário de conteúdo. Esta é uma campanha especial. Nunca levantei minha voz, nunca entrei em polêmica e humilhação. Ralis não aconteceram. Fomos aos cidadãos porque achávamos que esse caminho era o melhor, o Milanese merecia uma abordagem diferente. Eu me pergunto … “Pergunta retórica.” Eu me pergunto se a política pode continuar como meus rivais. “Vamos mandá-lo para casa!” “Malax está pronto!”. “Vamos ficar com medo!”. Mas será que realmente achamos que a política do futuro ainda deve alimentar o debate dessa forma? Acho que não. “ READ "Draghi Al Guerrero? Paradoxo de Meloni, porque ela vai votar imediatamente" - Libero Cottidiano

Partida do Milan “Sem pregar sem dar aula …”. Referendo em Milão em Pastonillo ou b. Sala não fica na fronteira da região: முழுவதும் Há uma questão política em toda a Itália. A centro-esquerda nunca ganhou o primeiro turno no Milan. O certo é forte enquanto você olha. Então você conhecerá seus pontos fracos“. Alguém à direita no meio já está apontando o dedo para selecionar um candidato (Maricio Lube fala sobre o método do “fator X”) Sala de Renda: A pressa em descarregar candidatos é completamente errada. Eles escolheram alguém, não é? Este é um pequeno jogo milanês. Eu acho que Salvini foi a pessoa chave para a extremidade centro-direita. No final, ele gerenciou o processo de seleção pelo que entendemos.

Quem é Pepe Salah – Retrato “Eu consegui”. Se houver um exercício para colocar na página de título da biografia Pepe Sala Esta frase é pronunciada no final dos dias mais longos e difíceis de sua vida. Onze meses após o início da exposição, o então primeiro-ministro Matteo Renzi ligou para ele com uma mensagem de texto. Devido à opinião pública e à pressão das investigações de alguns dos seus dirigentes, o Primeiro-Ministro já preparou um substituto para Salah: Montesmolo. Renzi mudou de ideia durante a longa entrevista. Salah preside a Expo. Além disso, como é relatado No livro dele Século de Milão e cidades, Há uma frase que ecoa em sua cabeça: “eu farei. ”Os fatos provaram que ele estava certo.

O homem que se apresenta de volta ao Milanês para liderar a cidade é teimoso. Obstinado, Até barulho firme e racional. Características que os milaneses sempre desejaram. Um pouco menos para os seus colaboradores, porque exige a mesma determinação dos outros, apenas para defender ao máximo a sua equipa. Então, há outro corredor. O que Desvia do caminho lançado sem rede. Este é um de seus fios vermelhos 63 anos. O fluxo de sua vida foi repleto de mudanças. Gerente Por muito tempo, primeiro para a Pirelli e depois para as telecomunicações, ele deixou o setor privado. Está dentro Barco flutuante, Para cruzar o oceano e recuperar a vida Construir Quando chegou um telefonema de Bruno Ermoli, ele ficou muito alarmado: “Gostaria de apresentar a vocês Leticia Moratti que está procurando o Gerente Geral do Município“. Esse é um grande salto do público. READ Obama anuncia a morte do 'verdadeiro amigo e fiel camarada' Nai Bow

O resto é novidade, mas Modo funcional Isso não vai mudar. Em 7 de dezembro, dia do santo padroeiro de Milão, ele ligou repentinamente para seu porta-voz Stefano Gallisi às 20h.. Contato curto: “Venha comigo, quero fazer um vídeo”. Este é o vídeo dele anunciando sua nova nomeação com surpresa. Ninguém sabe nada sobre isso, nem os nomes dos grandes partidos, nem seus colaboradores. A única exceção, Seu parceiro é Sierra Pasoli. ⁇Ela deu a palavra final – Resume quem o conhece bem – O último era dele.

Segundo ele, os amigos práticos do zodíaco dizem que ele é um geminiano completo. Na verdade, n grau. “Pepe combina uma boa dose de racionalidade e tenacidade, o que desperta entusiasmo e um nervo de loucura e curiosidade, que o empurra para escolhas repentinas.” Às vezes, os dois aspectos de aspereza e loucura são inflamados com um toque humorístico que merece o melhor milanês feio. Tal como Ritual do café da manhã. O homem come Sempre as mesmas coisas: frutas, café e pão e azeite. Tudo deve ser perfeito Preparado na noite anterior. Tudo está em seu lugar. Mocha, uma garrafa de água gelada com gás e acima de tudo Micaeta. Ai dele se ele desaparecer na mesa. Isso leva a armazenar o microfone onde quer que ele esteja e colocá-los no freezer como a esposa de Fondosi.

Humor e eventos à parte, Salah fez isso. “PausaUma declaração política o remove dos elementos de racionalidade que constituem toda rejeição política. Ele o fez excluindo-se, sem criar polêmica de seu antecessor, Giuliano Piscapia. “Eu não sou um psoríase”, disse ele à coalizão que o apoiou. Ele fez isso de novo um pouco antes de correr, tornando este comentário ainda mais paradoxal: “Se eu me inscrever novamente, eu o faço implacavelmente comigo mesmo. READ Tração: piadas sobre streamers hot dub são banidas do palco

Inspirado pela brutalidade dos fatos, ele o praticou Há um Milan antes e depois da epidemia, E as duas alavancas que funcionaram até fevereiro de 2021 não podiam mais se apoiar. A outra alavanca que desabou devido ao pilar de internacionalização Govt UnidadeNa ausência de oxigênio, isso teve que ser reconsiderado. Salah também faz m gulpa. Ele reconhece os erros ininterruptos de Milão e batiza com novas palavras de observação: Igualdade social, Isso porque, mesmo na rica capital do Norte, as desigualdades estão aumentando e agravadas por epidemias. Mudança ambiental, Deve indicar a formação e a importância de cada exame. Os bairros devem ser reduzidos a páginas para construir tudo. “Cidade 15 minutos.

Após cinco anos de sucesso e algumas decepções. A obra-prima deJogos Olímpicos de Inverno Milão-Cordina. o A farsa de entregar Emma para Amsterdã Obrigado também ao boicote do governo Gentiloni. A longa virada para um movimento mais estável foi acelerada pela chegada do Govt. Obsessão acabou Alojamento público Ele ainda precisa encontrar a estrada principal. Guerras de zoom Direitos sociais, Marchas anti-racismo. Esta é a bagagem em que Salah votou nos dias 3 e 4 de outubro. Isso foi suficiente para reconfirmação. Já na primeira rodada. Os milaneses votaram em quem toma café da manhã com pão e azeite.