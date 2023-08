Cuneo, o duplo assassino Montaldo Mondovi e Sacha Chang foram rastreados e presos

Após dois dias foragido, ele foi localizado e preso Sacha Chang, 21, foi acusado O pai e um amigo da família foram assassinados no povoado de Mondalto di Mondovi (Cuneo) na tarde de quarta-feira. Dezenas de carabinieri, coordenados pelo comando provincial de Cuneo, estão envolvidos na operação de despejo, com a ajuda de cães moleculares especializados na busca de pessoas e dois helicópteros. Pelo que surgiu, Sanghi fechou silenciosamente quando três carabinieri da estação Limon Piemont o prenderam. 21 anos, bloqueado uma vez, não resistiu, apenas olhou para o nada e preferiu não falar. O rapaz, acusado do duplo homicídio, estava desarmado quando foi preso. Depois de viver no mato por quase 40 horas, o jovem foi encontrado perto de uma pequena igreja na floresta na área de San Bernardo de Torre Mondovi (Cuneo), a poucos quilômetros da cidade de Mondalto. Sacha Chang foi levado ao Hospital Mondovi para exames médicos e está “em boas condições, mas exausto por ter escapado”. Durante as buscas, espalhou-se a notícia de que o jovem tinha algum transtorno mental, mas agora os Carabinieri constataram que não há documentação de sua doença mental. “Não existem documentos disponíveis sobre o seu estado de saúde, esta é uma área vulnerável de investigação”, explicou Giuseppe Carrubia, comandante provincial dos Carabinieri de Cuneo, em conferência de imprensa.

Caçador preso

O jovem, considerado “perigoso” pela polícia, foi detido nas florestas da área de Cuneo depois que tropas da ARMA isolaram a área nas últimas horas. Chang foi localizado em um riacho e depois sentiu falta dele. A área a ser revistada não era muito extensa, mas impenetrável e coberta por densa vegetação. Os Carabinieri, com a aprovação do Departamento de Justiça, divulgaram uma foto e a descrição do fugitivo. As administrações dos municípios em questão apelaram aos cidadãos para serem cautelosos e cancelaram as apresentações de rua.

duplo assassinato

Este duplo crime abalou profundamente os mais de 500 moradores que vivem a 800 metros acima do nível do mar, onde se desenvolveu uma comunidade de holandeses amantes da natureza nas montanhas não muito distantes da costa da Ligúria. Todos os protagonistas da história são holandeses: Sacha Chang e as vítimas, seu pai Haring Seinfa Chang, 65, e Lambert der Horst, 59, dono da casa onde os Chang se hospedaram por alguns dias. Eles devem ter saído após umas férias curtas, disse uma testemunha. ‘Bert’, como os moradores de Montaldo o chamavam, apreciou sua boa índole e muitos esforços, e comprou há alguns anos uma casa de dois andares na entrada da vila. Ele queria enriquecê-lo com uma piscina e um operário da construção o viu logo após ser esfaqueado. Anteriormente – de acordo com a reconstrução dos investigadores – Sacha Chang havia ferido mortalmente seu pai, provavelmente após uma discussão em casa. O duplo assassino então se livrou da faca encontrada na rua e fugiu em direção à mata.