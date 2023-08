Mourinho escolheu o seu novo avançado

Um avanço decisivo no mercado de transferências da Roma, que teria finalmente identificado o atacante que José Mourinho aposta para completar seu departamento de ataque.

Nas últimas semanas, acreditava-se que a hipótese era sólida Duane Zapata pelo clube Giallorossi, mas El Bilal Toure lesionou-seAtlanta A venda do bombardeiro colombiano brilhou por um momento, deixando-o impaciente, não pouco Um ótimo E Diego Pinto Eventualmente, por necessidade, ele decidiu optar por outra coisa.

Zapata Pelo menos até hoje, acreditava-se ser o único meio real de ataque RomaMas o objetivo muda Liderança amarela e vermelha Teria chutado um nome da ‘cartola’ e isso teria engrandecido de imediato o sonho quadrado que agora espera a chegada repentina do homem-bomba à capital.

Mercado de transferências da Roma, novo nome para o ataque: Mourinho escolheu

Novidades importantes virão mercado de câmbio entrada RomaDepois de completar uma importante vitória dupla que Paris Saint GermainAquilo é Renato Sanchez E Leandro ParedesAgora tente completar a lista José Mourinho Após a grave lesão de Tommy Abraham, ele precisa urgentemente de um primeiro atacante forte.

Um erro de programação mais grave ocorreu com Belotti nessa função dois dias antes do início do campeonato. Diego Pinto E tudo isso Liderança amarela e vermelhaMas o Roma Ela agora está pronta para remediar isso tentando dar Um ótimo Este é outro reforço. Eles estiveram em contato essas semanas ela é uma loba Incluindo vários atacantes Duane ZapataMas ao que tudo indica a seleção do clube amarelo e vermelho acabará por cair, quase sem necessidade, observada, avaliada e diretamente selecionada por um português. José Mourinho.

Na verdade, de acordo com relatórios esta manhã asromalive.itEntre nele e termine o ataque mercado de câmbio Alguns intermediários teriam se apresentado Roma jovem atacante português Fábio SilvaAtualmente em vigor Wolverhampton. No entanto, de acordo com o site Giallorossi, tudo gira em torno Duane Zapata E principalmente A Marcos Leonardo.

Mercado de transferências: Fabio Silvia foi oferecido à Roma e é o mais recente

Hipótese que Fábio Silva provoca e nem um pouco de Romaque neste mercado de câmbio À procura de um novo primeiro atacante. O WolverhamptonNo entanto, ela só quer vender suas joias Empréstimo secoOs Giallorossi modificaram um pouco a fórmula ao tentar inserir o direito ou a obrigação de comprar o clube.

No entanto, há um precedente importante: Desembarque de Fábio Silva em Roma depende de Marcos Leonardo. Se o clube da capital conseguir abrir negociações com o Santos pelo talento brasileiro, Lupa vai abandonar de vez o perfil português, que se tornará prioridade caso isso não aconteça.

Roma, não só Fabio Silva: Ekitike também está na lista

Primeira escolha Roma Nisso mercado de câmbio Responde ao nome Duane ZapataMas seAtlanta O clube Giallorossi vai virar de imediato, de forma agressiva, para impedir a saída do colombiano Hugo Ekitike de PSG.

No entanto, o problema está no topo, já que o clube parisiense não está aberto a um empréstimo para o jovem atacante francês. 30 milhões de euros.