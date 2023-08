No fim de semana, a Itália ficará presa em um forno africano, atingindo picos de até 40°C em algumas áreas; [Mappe] » ILMETEO.it

Clima: No fim de semana, a Itália pegou um forno africano, com algumas regiões chegando a 40°C; [Mappe]

Previsão do tempo para o fim de semanaNo fim de semana, a Itália pegou no “forno africano”! Entre sábado, 19 e domingo, 20 de agosto, o anticiclone Nero aumentará sua força, uma nova fase irregular deverá ter sérias consequências para o nosso país.

Ampliando nossa visão em todo o tabuleiro de xadrez continental, podemos ver como seria outro pulso do anticiclone africano no fim de semana. NeroObrigado a aumentar a temperatura em valores extremos: Concentre-se, em particular, nas planícies do norte, nos setores tirrenos e nas principais ilhas.

Dê uma olhada no mapa abaixo: ele destaca claramente o quão vasto é Anticiclone Subsaariano, Apoiado por ar muito quente e características subtropicais (dentro do deserto do Saara). Nova fase anômala com anticiclone africano na ItáliaEste é um padrão climático comum de ondas de calor muito intensas, um precursor de altas temperaturas Não só nas planícies, mas também nas altas montanhas: eis Queimadura por frio (altitude onde a temperatura é superior a zero), enquanto no verão costuma oscilar até aos 3200/3500 metros, encontramos mesmo acima dos 5000 metros!

esse é o resultado Todas as geleiras alpinas derretem mais.

lá segundo diagrama O que propomos mostra picos Vai tocar no fim de semana: A cor rosa indica valores em torno de 40°C. A temperatura máxima é esperada no domingo, 20 de agostoSerá mais uma fase climática excepcional: tanto para sábado 19Para ambos Domingo dia 20 Nós esperamos Picos de até 40 graus Celsius (mas também mais interior), especialmente nos setores do Vale do Pó e Tirreno: foco em cidades como Florença E RomaMas faça bóson, Ferrara, Pavia, Alexandria, Terni E Bolonha. servido aqui “Casa Africana”.

Ainda incapaz de suportar o calor, oabafado: Massas de ar gradualmente mais quentes dentro do anticiclone são realmente carregadas Umidade muito alta Em uma longa jornada pelo Mediterrâneo, do Saara à Itália. Esta condição, lembramos Desconforto físico.