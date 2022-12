Previsões entre Natal 2022 e Réveillon 2023 « 3B Meteo

Hora de estudar

1 minuto, 11 segundos

Tendência do clima para o ano novo de 2023

Tendência do tempo de 26 de dezembro a 2 de janeiro: De acordo com as previsões do modelo europeu “ECMWF”, o projeto terá um campo anticiclônico baixo no sul da Europa, que se estenderá em direção aos estados do centro-norte e nos afetará de 19 a 25 na semana do Natal. As Correntes Húmidas Sul – Oeste podem atingir as nossas regiões com alguma chuva no centro-norte, onde não se evitam perturbações rápidas no início de 2023, com temperaturas acima da média, especialmente no centro-sul.

Exibição de acordo com Ecmwf

Vamos tentar ver o que acontece com um pouco mais de detalhes. Ainda não é possível analisar as condições climáticas diárias durante o período de 26 a 2 de janeiro, mas podemos tentar explicar o que está acontecendo em geral com estruturas semelhantes. Correntes úmidas de sudoeste trarão Chuva fraca nas regiões do Tirreno, especialmente entre a Ligúria e a Toscana. Pré-Alpes e planícies baixas entre Lombardia e Emilia, bem como Friuli Venezia Giulia, podem sofrer chuvas generalizadas. Neblina e nuvens baixas quase sempre estão presentes no Vale do Pó e no interior da Toscana e Úmbria.. Em outros lugares haverá mais sol, com temperaturas acima da média, especialmente nas regiões dos Alpes e do Adriático. Em suma, um pouco diferente do que tendência natalina.

Consulte Mais informação Tendência à Epifania.

Torne-se um Meteor Reporter e informe o clima em sua área. É simples assim: Clique aqui para saber como Meteor Reporter.

Siga @3BMeteo no Twitter