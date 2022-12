Milan-Leo, tudo muda: eles pagam o destino – CalciomercatoWeb.it

O futuro de Raffaele Leo continua sendo um enigma para o Milan: mudança repentina, o destino pode mudar tudo

No dia 4 de janeiro Milão Ele voltará a campo para a competição uma liga, em Arechi, contra Salernitana. Um compromisso que Pioli quer honrar da melhor forma, aproveitando o confronto direto entre Inter e Napoli.

Desde que joga futebol mercado de câmbio A mudança é curta e já pensando no próximo ano, notícias importantes chegam da Inglaterra. Em Milão, não é segredo que um dos nós a desatar nos próximos meses está seguramente ligado ao futuro de Raphael. Leão. Grande protagonista do último campeonato rossoneri, o português expira em um ano e meio e a sombra da despedida fica cada vez mais forte. Apesar das ligações contínuas com o ex-agente do Lille, Jorge Mendes, as especulações sobre uma renovação estão suspensas há várias semanas devido aos compromissos do internacional português no Catar. No entanto, espere uma reviravolta repentina agora sobre qual será a próxima equipe de Leo. Porque o PSG pensou no atacante do Milan e pensou nele com ainda mais vigor Chelsea Por Graham Potter, em busca de um jovem cristalino para reiniciar um programa que falhou em quase todos os departamentos este ano.

Proposta de 60 milhões: Maldini feliz

Mas a liderança que leva ao clube londrino diminuiu por enquanto, favorecendo uma permanência em Leo Milanello. Porque O Chelsea pode realmente estar perto de selar outro grande golpe No ataque.

Este é o Cristóvão NgunguJá em setembro passado, havia rumores de que o atacante francês do Leipzig havia passado por um exame médico no ex-clube de Abramovich. ‘Mercado de alimentos’ O clube inglês afirma como pretende fazer cumprir a cláusula de rescisão 60 milhões Nasceu em 1997 para garantir talento. Um custo muito importante que limita a disponibilidade de fundos para os ‘Blues’ na perspectiva leonina: para os portugueses, o Milan não quer ficar abaixo dos 100 milhões de euros.