Tottenham, revolução em curso: os olhos postos em Pedro Gonçalves, do Sporting

Últimos resultados disponíveis Liga Premiada Deixaram um gosto ruim na boca dos torcedores Tottenham, em plena crise após última derrota pesada E à procura de novos compromissos tendo em vista o final da temporada. Estamos aguardando para saber a posição final na classificação esporasOs preparativos para a próxima janela começarão mercado de câmbio Verão: Vários nomes recebidos incluem que Pedro GonçalvesHabilidade jogo lisboa.

Sport Lisboa @Livephotosport

Temporada mais feliz até agora para o talento português nascido em 98 anos: podeComo é apelidado na sua terra natal, surpreendeu a todos, fãs e almas, com uma grande atuação e por último um Liga Europa ele viu isso Sua cara de jogo é a JuventusE marcar bem Doze assistências E também vinte gols Em todas as partidas em que a seleção lusitana participou. Um roubo respeitável, teria atraído interesse Tottenham.

Ángel Di Maria na Juventus-Sporting – @livephotosport

O Tottenham não ofereceu a Pedro Gonçalves uma renúncia ao Sporting

Nós sabemos: as equipas portuguesas muitas vezes relutam em vender os seus talentos, muitas vezes vendidos por somas exorbitantes em toda a Europa. Isso também pode acontecer Pedro Gonçalves, Por isso Sporting foi eliminado da dupla com a Juventus Não quer desistir: segundo o jornal português em bolaO Grupo Lusitano não estava preparado para vender por menos que a sua estrela 80 milhões Os euros equivalem a uma cláusula de rescisão no contrato português.

Fãs de esportes – @livephotosport

Mas haverá mais: Forte durante a vigência do contrato Pedro GonçalvesExpira em 2026, seus administradores jogo Eles bloquearão qualquer negociação que não ofereça fluxo de caixa imediato 80 milhões Euros foram exigidos por seu cartão de ponto. É uma situação, sublinha em bolaIsso complica os planos TottenhamMuito interesse no jogador de futebol.

Harry Kane, Tottenham – @livephotosport

A venda de Kane pelo Tottenham abrirá as portas para a contratação de Pedro Gonsalves?

Conforme noticiado pelo jornal Lusitanian Sports, a esperança Tottenham comprar Pedro Gonçalves No verão, eles estão diretamente conectados Para a venda potencial de Harry Kane. Falha na qualificação Liga dos Campeões de esporasNa verdade, pode empurrarCiclone Para deixar Londres e ir para algum lugar no meio Bayern Mônaco E PSGAtualmente, ambas as equipes estão muito interessadas no centroavante da Inglaterra.

Ryan Mason, técnico interino do Tottenham @Livephotosport

Enquanto isso o Tottenham Tempo gasto: A chegada de Ryan Mason ao banco de esporas Pode representar um sinal importante para o grupo, que está envolvido correr Uma época algo exigente está longe de resultados definitivos e óbvios. Em qualquer caso, se alterado PodeO lado do norte de Londres pode ganhar influência econômica pequena joia de jogo.