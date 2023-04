Verona, assassinato de cônjuges: filho Osvaldo Duraza preso

ele foi preso Osvaldo Durasa, o filho da esposa foi morto em um apartamento em Verona, no bairro de Borgo Roma. Foi ele quem apareceu ontem no quartel da Guardia de Finanza: depois de ser levado ao apartamento dos pais, saiu algemado.

O homem de 55 anos foi transferido para a delegacia e interrogado longamente pelo desembargador de plantão. Elvira Vitulli. Ele é acusado de duplo homicídio. vítimas Giampalo Durazza E Wilma Vesarode 75 e 73 anos. Eles foram esfaqueados na garganta com uma faca de cozinha: o pai estava no quarto, enquanto a mãe tentava fugir, então ele foi encontrado na varanda do apartamento deles.

Os vizinhos descrevem o casal como caloroso, reservado e apaixonado por gatos e animais: o perfil de Giampalo no Facebook está repleto de postagens de Wilma para resgatar cães e gatos abandonados, como a última postagem em 24 de abril sobre uma gata chamada Ilaria. Com o filho que ia visitar os pais todos os dias de bicicleta desde Porto San Pancracio, onde morava com a companheira, as brigas eram constantes, mas o epílogo, como sempre nesses casos, era inimaginável. O pai precisava de tratamento, trazia remédio ou ia com ele ao médico. O perfil de Osvaldo no Facebook inclui postagens falando sobre crianças. Uma em particular: “Uma criança não é um fardo, não é um castigo, não é um incômodo. Não é um incômodo, não é um erro, não é um problema. Não é um acidente. Uma criança . Uma grande bênção”.

Em outro post, ela escreveu: “Quando você se sentir sozinho… quando estiver para baixo… quando estiver convencido de que nada pode mudar nada… lembre-se de si mesmo… lembre-se de que você existe… tão bom quanto você.” Lembre-se disso…”.

Osvaldo Turazza tem dois perfis no Facebook, um com 300 amigos e outro com 22. Aqui ela postou um post há seis dias contra a violência contra a mulher: “Número anti-violência contra a mulher, 1522, gratuito, ativo 24 horas por dia. Compartilhe, é mais importante que uma selfie”.